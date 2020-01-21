台東警方年前偵破跨國毒品案 起獲196塊海洛因磚

台東警方去年9月20日獲報達仁鄉南田海邊民眾拾獲印有「雙獅牌」、「興旺發」一級毒品海洛因磚，經台東地檢署檢察官萃華指揮偵辦，溯源追查中南部地區林姓毒梟涉嫌跨國走私，警方於同年12月一舉將林姓毒梟共9人逮捕收押，共起獲196塊海洛因磚，市值超過10億元。

警方指出，南田及滿州海邊出現44塊海洛因磚，研判為海流沖上岸，依據海流流向極為可能從屏東飄流到台東，即與屏東警方合作，過濾沿線監視器，追查到鐘姓及李姓男子密集往來雙東活動，展開跟監埋伏，去年9月27日搜索倉庫及住處查獲152塊海洛因磚。

專案小組鍥而不捨繼續追查後，發覺毒品應為中南部最大林姓毒梟跨境運輸毒品集團所為，專案小組鎖定該犯罪集團後，積極分析扣案手機及相關可疑人犯通聯記錄、車辨系統、監視器影像等資料，同年12月17日見時機成熟，向法院聲請搜索票分別在花蓮、屏東及高雄等地將林男及黨羽共7人逮捕。

另專案小組也請泰國警方攔查潛逃出境的謝姓貨主，押解回台，台東地檢署訊後收押禁見，成功瓦解販毒集團。