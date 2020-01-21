影／租工廠製市價6千萬大麻 毒犯養5隻美國惡霸犬顧門

台中市刑大去年底查獲某毒犯涉嫌販售大麻，向上溯源後查出詹姓、王姓男子等二人涉嫌在太平、大里等地租賃透天厝、鐵皮工廠種植、加工大麻販售，檢警15日收網抓人，查獲市價8萬餘元的大麻花成品，以及大麻成株53株，以每株可採收600克大麻計算，市價高達6000萬餘元，專案小組蒐證時發現，詹為躲避查緝，還在門口養了5隻美國惡霸犬顧門，全案在16日移送台中地檢署，檢方訊問後聲押二人獲准。

台中市刑大偵二隊去年10月間偵辦一起毒犯販售大麻案時，向上溯源，查出詹姓（43歲）、王姓男子（53歲）等二人涉嫌在大里、太平等二地租賃鐵皮屋、透天厝以加工、種植大麻，詹還在位於大里區的鐵工廠養了外型凶悍的美國惡霸犬顧門，以利檢警上門查緝時，提早開溜。

台中市刑大報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮，會同台南市刑大、南投縣竹山警分局等單位，經多月蒐證，掌握詹、王二人作息後，15日收網逮人，帶回詹、王二人，並查獲大麻成株53株、大麻種子57顆、成品大麻花5包（41公克）、栽種工具1批、肥料、真空袋、封口機、研磨器、電子磅秤、手機等贓證物。

據調查，大麻花成品過去的市價約每公克600元，近來因檢警查緝雷厲風行，黑市價格已高漲至每公克2000元，而每株大麻活株至少可採收三次，製作約600克的成品，此次查獲的大麻數量，至少可製成市價超過6000萬的大麻成品，不法獲利驚人。