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涉詐貸386億逃亡美國 潤寅負責人楊文虎押回台後遭聲押禁見

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

2020-01-21 13:43聯合晚報 記者賴佩璇／台北報導

潤寅集團負責人楊文虎（左）、王音之（右）夫妻。 圖／調查局提供
潤寅集團負責人楊文虎（左）、王音之（右）夫妻。 圖／調查局提供
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紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖與新纖等上市公司人員，利用借新還舊等手法向台企銀等九家銀行詐貸386億元，爆發前兩人逃亡美國，台北地檢署日前依違反銀行法等罪起訴36人，楊氏夫妻具體求刑30年，檢方透過台美司法互助後，經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞，將楊逮捕並驅逐出境遣返回台，預計下午抵台。

楊文虎、王音之從2018年起，假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義，指示員工與上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等高階主管配合，製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢察官陳映蓁追查，潤寅共向九間金融行庫詐貸386億元，光福懋公司董事及顧問黃明堂就協助詐貸2百多億元，黃也被查出收受回扣2千多萬元，被害行庫中以台企銀111億元最多，最少的兆豐銀行有1億7千8百萬元。

楊氏夫婦在詐貸案曝光前提早搭機出境，楊王虎兒子楊昌衡居住美國，擔任潤寅集團「易京揚」公司董事，不僅協助詐貸，還讓父母依親滯留美國，遭檢方另案通緝。

檢調掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，查出夫婦住在洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為，去年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

檢調查出，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境；王音之持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，檢調仍持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。另遭通緝的楊昌衡因具美國公民身分，檢方仍在努力緝捕。

詐貸洛杉磯上市公司

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