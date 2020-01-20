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毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區八德路1家資源回收場，17日遭1名毒蟲持槍闖進辦公室搶走4萬5千元，場內飼養的德國狼犬卻在旁躺地呼呼大睡，毫無動靜。而搶匪竟然開著朋友車去犯案，結果12小時內就在桃園落網，但錢已花光。

樹林警分局17日下午4時許獲報資收場發生搶案，立刻派員前往調查，被害女會計聲稱1名戴口罩的歹徒持槍表明搶劫，由於辦公室只有她1個人在場，只好乖乖交出現金4萬5千元。

由於資收場內外裝設許多監視器，警方調閱畫面發現歹徒1人犯案，先將汽車停在資收場門口不遠，走進搶錢再快步逃出，迅速開車駛往桃園方向。而辦公室內地板上躺著1隻大狼狗，自始至終側躺呼呼大睡，連頭都沒有抬起，女會計遭搶後慢慢走出門外查看，歹徒早已開車走遠。

樹林警方將歹徒車輛通報協尋，18日凌晨2時許，桃園保大員警便在桃園市平鎮區逮捕45歲范姓嫌犯，搜出1把改造手槍及4發子彈，但搶來的4萬5千元供稱已經還債、繳費花光。

經查，有吸毒前科的范嫌目前與友人共同租屋在桃園市中壢區，平日打零工維生，由於他曾短暫租屋住在樹林區，並曾到該資源回收場變賣物品，因而鎖定該處行搶。

他聲稱打零工收入不穩定，缺錢過年，於是開著向同住室友借來的車去犯案。警方偵詢後依強盜罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

歹徒犯案後快步走出資收場。記者林昭彰／翻攝
歹徒犯案後快步走出資收場。記者林昭彰／翻攝
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范嫌開著朋友的車去犯案，就停在資收場門口不遠。記者林昭彰／翻攝
范嫌開著朋友的車去犯案，就停在資收場門口不遠。記者林昭彰／翻攝
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資收場遭歹徒闖進持槍搶劫，辦公室裡的大狼狗自始至終躺地呼呼大睡，連頭都沒有抬起。...
資收場遭歹徒闖進持槍搶劫，辦公室裡的大狼狗自始至終躺地呼呼大睡，連頭都沒有抬起。記者林昭彰／翻攝
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警方查獲犯案用的改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
警方查獲犯案用的改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
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資源回收搶劫

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