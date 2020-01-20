女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

吳姓男大生去年提供麥角酸二乙胺（LSD，毒郵票）給盧姓同學吸食，盧再提供給徐姓女大生吸食，徐女施用二級毒品後，精神恍惚，在西屯路某大樓13樓墜樓，受有外傷性右側急性硬膜下出血，第12胸椎及第4腰椎爆裂性骨折等傷害，檢察官認吳、盧犯後有悔意，經此偵查程序後，當知有警惕，遂予以緩起訴處分，並向公庫各支付3萬元，罰參加3場法治教育。

毒郵票是一種新興二級混合式毒品，內含成分有許多種，目前國內查獲的有多種強烈迷幻藥成分，效果近似LSD迷藥。毒販是將這些液態藥物浸泡在紙片內，紙片背面打孔劃成數十小格，外表酷類郵票，因而有「毒郵票」之稱。

起訴書指出，吳男（19歲）、盧男（19歲）為在學的學生，明知麥角酸二乙胺（毒郵票）是列管的第二級毒品，不得非法轉讓他人施用，吳於去年5月22日晚間，在中市南屯區文心路與大墩十一街口，無償轉讓毒郵票給盧男。

盧男收受「毒郵票」後，於去年6月9日凌晨，將其中半張毒郵票轉讓給徐姓女大學生（吸毒部另案偵辦）施用，致徐女吸毒後精神恍惚，同日上午離開盧男住處後，在台中市西區三民路全家便利商店，經員警察覺她的神情有異，通知其母親到場帶回返家。