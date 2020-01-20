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獨／收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53聯合報 記者陳俊智／即時報導

農曆春節連假將至，新北市傳出民間資源回收場遭歹徒持槍行搶，業者雖然損失不多，但也飽受驚嚇，所幸逃逸歹徒已經落網，全案朝強盜案偵辦中。

過年前夕，不少民眾依循除舊布新傳統，習慣將住家打掃乾淨，布置年節裝飾，大掃除總會清出不少淘汰品。民眾淘汰的家具家電有的還堪用，又或者上頭的金屬料材也還有一些殘餘價值，不少人會拿到民間資源回收場變賣，加減換點現金，所以回收業者每到這個時間，手頭準備收購物品的現金也會比平常多一些。

據了解，行搶的范姓嫌犯就是看準回收業者會多準備現金這一點，選定下手目標後，17日趁回收場無人上門之際，持槍衝進業者辦公室大喝「搶劫」，嚇得員工不敢反抗，得手現金數萬元旋即逃逸，但最後還是被專案小組循線逮捕。

警方初步調查，范嫌是因為年關將近，缺錢花用才會鋌而走險，其使用的槍械則需進一步鑑定才有辦法確認有無殺傷力，全案將依強盜罪移送法辦。

新北警方曾表示，春節將至，民眾採買年貨、公司行號發年終都可能經手鉅款，最簡單也最重要的防搶方式就是「財不露白」，避免成為歹徒覬覦目標，再來就是「隨時提高警覺」和「避免單獨行動」，盡量降低歹徒下手機會。另外，各地分局在春節前都有提供護鈔服務，歡迎有需要的民眾多加利用。

警方也呼籲，民眾如不幸遇到搶劫，盡可能保持冷靜，在自身安全有保障的情況下，可大聲呼叫驚嚇歹徒，並暗地記下歹徒特徵，以利警方事後追查。如果是機構或營業場所遇搶，切記不要立即討論案情，各自用筆紀錄現場一切，並保存監視器畫面，報案等待警方調查。

農曆春節連假將至，新北市傳出民間資源回收場遭歹徒持槍行搶，業者雖然損失不多，但也...
農曆春節連假將至，新北市傳出民間資源回收場遭歹徒持槍行搶，業者雖然損失不多，但也飽受驚嚇，所幸逃逸歹徒已經落網，全案朝強盜案偵辦中（示意圖與事件無關）。本報資料照片
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