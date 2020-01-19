新北去年毒品查獲量暴增10倍 警：掃出製毒工廠

年關將至！新北市警局刑警大隊發現反鄉過年人潮不復以往，毒品藥頭也跟著蠢蠢欲動，為防範犯罪發生的可能性，春節期間將針對轄內KTV、PUB、網咖和汽車旅館加強臨檢，杜絕毒品危害民眾生命安全。

根據內政部統計處資料，新北市去年1到11月查獲毒品案共7147件、犯嫌7245人，比起前年同期9441件、10497人和大前年同期10276件、11228人，數據明顯下降，但查獲毒品的純質淨重卻從大前年的524公斤暴增到去年的5354公斤。對此，刑大解釋數字增加與警方執行安居專案、查緝居家型製毒工場有關。

刑大表示，近2年檢警透過「安居緝毒專案」強力掃蕩毒品犯罪，破獲多起製毒工廠及跨境走私案件，同時推動反毒通報網強化鄰里警民聯繫，讓過去隱身在社區內的毒販藥頭無所遁形，也讓年輕毒品人口生成有減緩趨勢。

根據毒品查緝溯源中心統計，2019年吸毒人口平均年齡36.26歲，較2018年平均35.79歲微幅提升，這代表數據是跟著原本的吸毒人口年齡增長，還有一點值得關注的是，29歲以下吸毒人口比例下降1.32%。