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攜槍毒衝撞警車遭開22槍 男子逃逸12天後前鎮落網

2020-01-19 13:01聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

曾在高雄楠梓開車衝撞警車，被員警連開22槍制止的戴姓男子，歷經高雄市警方12天跟監蒐證，16日時在前鎮區班超路落網，警方另在他身上查到改造手槍與毒品海洛因及安非他命。

據了解，戴男（44歲）除在北高雄地區販賣毒品外，還兼職在詐騙集團收購帳鋪存摺，在岡山地區涉及詐欺案。本月4日凌晨時，戴才因在楠梓電子遊藝場前，為躲避警方盤查，心虛駕駛休旅車來回衝撞警車，遭警連開22槍阻止。

警方根據現場跡證，3小時後在大社地區找到戴男駕駛的休旅車，車身滿布彈孔，但現場未找到戴。高雄市刑警大隊、岡山分局、楠梓分局隨即合組專案小組，展開查緝。

歷經十多天跟監埋伏，警方本月16日時，在前鎮區班超路上找到正搭乘友人江男（36歲）車輛的戴男，員警埋伏在一旁，直到戴下車後，衝上前分別壓制戴與江2人。

另外，警方在戴男身上起獲1把改造手槍、12顆子彈、海洛因2.36公克、安非他命41.93公克等。

雖然戴男稱，因為還有販賣毒品案在法院上訴中，又不願入監服刑，4日時遇警臨檢，才心虛衝撞員警想逃跑，但警方懷疑他的供詞避重就輕。警詢後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

曾在高雄楠梓開車衝撞警車，被員警連開22槍制止的戴姓男子，歷經高雄市警方12天跟...
曾在高雄楠梓開車衝撞警車，被員警連開22槍制止的戴姓男子，歷經高雄市警方12天跟監蒐證，16日時在前鎮區班超路落網，警方另在他身上查到改造手槍與毒品海洛因及安非他命。記者邱奕能／翻攝
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曾在高雄楠梓開車衝撞警車，被員警連開22槍制止的戴姓男子，歷經高雄市警方12天跟...
曾在高雄楠梓開車衝撞警車，被員警連開22槍制止的戴姓男子，歷經高雄市警方12天跟監蒐證，16日時在前鎮區班超路落網，警方另在他身上查到改造手槍與毒品海洛因及安非他命。記者邱奕能／翻攝
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毒品岡山休旅車

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