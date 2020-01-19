撞球館8人持球桿刀械互毆 新法修正後全遭送辦限制住居

北市士林區承德路四段一家撞球館昨天發生打架糾紛，李姓男子和石姓男子雙方人馬共計8人，疑似互看不順眼，持球桿、刀械互毆，警方快打部隊抵達現場，以優勢警力壓制，全數依照新修正的刑法150條移送士林地檢署偵辦，訊後8人遭限制住居。

昨天凌晨4時36分，李男等5人及石男等3人，在撞球館因細故報發口角衝突，雙方拿起現場的球桿，以及隨身攜帶的折疊刀械等互毆，爆發激烈衝突，警方獲報後派遣快打部隊到場，雙方持續叫囂，警方以優勢警力快速壓制雙方氣燄。

警方指出，李等8人身體均有擦挫傷，其中李的同夥背部遭刀械刺傷送醫，幸好生命跡象穩地，全數8人違反犯刑法150條妨害秩序罪移送地檢署偵辦，昨天訊後請回，限制住居。

去年12月，立法院三讀通過聚眾鬥毆罪加重處罰，修正刑法第149條「聚眾不解散罪」、第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」，其中「公然聚眾」改為「於公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上」，同時提高罰金刑度，並增訂「意圖供行使的用而攜帶凶器或其他危險物品」、「因而致生公眾或交通往來的危險」行為態樣的加重處罰。