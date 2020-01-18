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馬來西亞女華僑慘遭分屍 母親與哥哥來台護送骨灰返鄉

2020-01-18 20:07聯合報 編譯張佑生╱即時報導

26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑日前遭支解棄屍基隆山區，骨灰，將於週日（19日）由家屬從台灣帶返大馬家鄉。

光華日報報導，馬來西亞金寶區國會議員蘇建祥18日受詢時指出，從大馬飛往台灣處理死者後事的家人包括母親、哥哥、兩名姐姐及阿姨，將於18日晚上搭乘飛機帶受害者骨灰回大馬，預計將於19日早上飛抵吉隆坡

26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑遭人支解棄屍基隆山區，凶嫌45歲林姓男子12日被人發現...
26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑遭人支解棄屍基隆山區，凶嫌45歲林姓男子12日被人發現闖空門進入基隆市百三街一處民宅輕生死亡。基隆地檢署檢察官翁健剛（前）15日會同法醫前往基隆市立殯葬管理所解剖林男遺體，釐清死因。中央社
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馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。記者廖炳棋／翻攝
馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。記者廖炳棋／翻攝
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馬來西亞吉隆坡基隆

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