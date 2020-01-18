影／帶雙槍搭小黃睡著被警叫醒 他抓狂遭海巡制伏超茫然

余姓男子今天下午搭計程車到基隆市祥豐街附近，到達指定的目的地時，小黃司機停下車，余卻因睡的太沉叫不醒，司機報警處理。員警趕至叫醒余男，余一見是員警，立即反抗發生肢體衝突，附近海巡人員發現有，通報人員圍捕壓制，員警在他背包查扣2把改造手槍，是否有殺傷力送鑑定，晚間將依違反槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

今天下午3點多，海巡署北部分署第二岸巡隊執勤人員發現隊部大門旁有「警民衝突」，隨即派遣支援人力前往協助，並通報海巡署第二（北基）巡防區指揮部。

到現場後發現，是一輛計程車司機載了一名約20歲余姓男子抵達目的地後，欲喚醒乘客，不料乘客都無反應，於是將車停靠至第二岸巡隊大門右側，並報警處理，員警到場後叫醒乘客，乘客一見員警立即反抗發生肢體衝突，

第二岸巡隊執勤人員發現後立即通報支援人力前往協助壓制余姓男子，員警實施搜索後在余男身上黑色包包發現兩把疑似改造手槍，市警第二分局安瀾橋派出所帶回偵辦。

第二警分局指出，2把槍枝疑為改造手槍，余男供稱是友人寄放的，不知來源也不知有無殺傷力，他搭計程車睡著，醒來看見警察，不知發生什麼事。警方說，槍枝將送刑事局鑑定有無殺傷力，初判是改造手槍，因此將依違反槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

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