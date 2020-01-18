當街搶奪女子存款2000元 警民聯手制伏扭辦

「搶劫！」台南市郭姓女子昨晚6時許在東區長榮路上提款機存款時，突然遭1名男子從後方徒手搶走2000元現金後即快步逃逸，郭女情急立刻追出並大喊「搶劫！」，街上多名民眾聞聲見義勇為，立即加入追捕歹徒行列，市警一分局東寧派出所警員蔡惠卉剛好附近路口執行交整勤務，隨即與兩名民眾合力制伏蘇姓男子，今天依搶奪罪嫌移送台南地檢署送辦。

案發時段，正值交通顛峰時段，警員蔡蕙卉正在東寧路與長榮路口執行交整勤務，她聞訊後立刻與高姓、陳姓民眾合力圍捕歹徒，並將其制伏在地。線上警網警員吳吉城、邱燈坤及郭俊男獲報後也迅速趕抵現場，將歹徒當場逮捕，並查扣作案用手套、口罩、預藏在身上的尖刀及贓款2000元。

據調查，34歲蘇姓男子表示，年關將近，缺錢花用，才鋌而走險犯案。警方訊問後，今天上午依搶奪罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦外，感謝兩民眾見義勇為，合力逮捕嫌犯。