20年沒變的警察常訓改了！新增折返跑、波比跳、跳繩

鐵路警察李承翰殉職後，警政署改革20多年來沒變的常年教育訓練，保留原有3000公尺跑步，新增折返跑、波比跳、跳繩等，加強警察與歹徒近身搏鬥能力，維護值勤安全，本月起各警察機關陸續實施。

去年7月，警員李承翰在列車上處理補票糾紛遭乘客刺傷不治，引發基層檢討常訓聲浪，警政署成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集外勤警察代表及國立體育大學、台北市立大學體育學院、運動醫學中心等專家學者，多次開會研討。

新版常訓方式，上半年測驗心肺能力，3000公尺跑步或20公尺折返跑擇一，下半年測驗肌耐力，項目有伏地挺身及仰臥起坐，另從波比跳或跳繩擇一，讓警察有多種選擇，強化核心體能。

若官警50歲以上或有心血管疾病、BMI值過高、體重過重等特殊情形，可自行依身體狀況參加測驗，或選擇3000公尺健走或跳繩及握力替代，所有測驗都在教官目視下進行，降低意外發生。