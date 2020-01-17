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他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

20年沒變的警察常訓改了！新增折返跑、波比跳、跳繩

2020-01-17 17:11聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

鐵路警察李承翰殉職後，警政署改革20多年來沒變的常年教育訓練，保留原有3000公尺跑步，新增折返跑、波比跳、跳繩等，加強警察與歹徒近身搏鬥能力，維護值勤安全，本月起各警察機關陸續實施。

去年7月，警員李承翰在列車上處理補票糾紛遭乘客刺傷不治，引發基層檢討常訓聲浪，警政署成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集外勤警察代表及國立體育大學、台北市立大學體育學院、運動醫學中心等專家學者，多次開會研討。

新版常訓方式，上半年測驗心肺能力，3000公尺跑步或20公尺折返跑擇一，下半年測驗肌耐力，項目有伏地挺身及仰臥起坐，另從波比跳或跳繩擇一，讓警察有多種選擇，強化核心體能。

若官警50歲以上或有心血管疾病、BMI值過高、體重過重等特殊情形，可自行依身體狀況參加測驗，或選擇3000公尺健走或跳繩及握力替代，所有測驗都在教官目視下進行，降低意外發生。

警政署說，1996年起警察體能測驗僅有3000公尺跑步，半年測驗1次，考量警察與歹徒追逐或近身搏鬥時，除了心肺能力，需要上下肢肌力、肌耐力、敏捷力及爆發力，參考國軍體測內容改革常訓，持續滾動修正。

鐵路警察李承翰殉職後，警政署改革常年教育訓練。圖／警政署提供
鐵路警察李承翰殉職後，警政署改革常年教育訓練。圖／警政署提供
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警政署改革常年教育訓練，新增折返跑。圖／警政署提供
警政署改革常年教育訓練，新增折返跑。圖／警政署提供
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警政署改革常年教育訓練，新增伏地挺身。圖／警政署提供
警政署改革常年教育訓練，新增伏地挺身。圖／警政署提供
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警政署改革常年教育訓練，新增波比跳。圖／警政署提供
警政署改革常年教育訓練，新增波比跳。圖／警政署提供
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警政署改革常年教育訓練，新增跳繩。圖／警政署提供
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警察體育列車

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