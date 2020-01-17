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演了16年歹徒 「紅龜」首次化身俠盜勸人向善

2020-01-17 15:47聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

「碰！不要動！搶劫，把錢放進袋子，快！」今天上午台南市鬧區西門路京城銀行，突然槍聲大作，嚇壞了不少銀行內及經過的民眾，頭戴頭套及手持搶械的歹徒闖進銀行，要求行員依其指示將現金裝進袋子，台南市警二分局防搶演練逼真。綽號「紅龜」的偵查佐洪智雄，配合防搶演練共計演了16年的歹徒，今年因應世代交替傳承年輕學弟來擔任，不再扮演歹徒，首次以真面貌現身，呼籲「歹路不可行」。

洪智雄因在公務勤餘時經常聽廖添丁與紅龜行俠仗義的傳奇故事，而本身又姓「洪」，「紅龜」的綽號不脛而走。尤其，他從警生涯中配合防搶演練，共計演了16年的歹徒，且從台灣北搶到台灣南，一次都未成功，每每現身不久即遭逮獲，堪稱是警界防搶演練史上的最遜咖。

他本人不以為意，而且使命必達，敬業精神令人敬佩，而今年因應世代交替，歹徒角色改由年輕學弟來擔任，他終於可以告別歹徒這個角色，今天以真面貌示人，改以俠盜「紅龜」現身勸人向善，呼籲大眾「歹路不可行」。

警二分局長王森瑒說，因應農曆春節將屆，現金流動較平常更加頻繁，分局以最貼近真實狀況的方式與轄區金融機構共同實施防搶演練，藉以提高員警及金融機構行員處置的應變能力，建構完善的警銀通報機制。他提醒，農曆春節期間，將在轄區各旅遊勝地設置機動派出所宣導「防竊（扒），防搶，防詐騙」，並提供民眾緊急必要的協助，並提供保護民眾存、提款安全、現金代保管及舉家外出等等為民服務，請民眾多加利用。

綽號「紅龜」的偵查佐洪智雄（左一），配合防搶演練共計演了16年的歹徒，今年因應世...
綽號「紅龜」的偵查佐洪智雄（左一），配合防搶演練共計演了16年的歹徒，今年因應世代交替傳承年輕學弟來擔任，不再扮演歹徒。記者邵心杰／翻攝
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「碰！不要動！搶劫，把錢放進袋子，快！」今天上午台南市鬧區西門路京城銀行，突然槍...
「碰！不要動！搶劫，把錢放進袋子，快！」今天上午台南市鬧區西門路京城銀行，突然槍聲大作，嚇壞了不少銀行內及經過的民眾，台南市警二分局防搶演練逼真。記者邵心杰／翻攝
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