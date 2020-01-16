澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

澎湖檢警去年10月偵辦運毒案，查獲莊姓男子涉與其他成員搭遊艇海上接駁來自中國大陸的毒品，進入澎湖馬公市後，計畫偷夾藏在水肥車內，輾轉以台華輪運抵台灣，幸好辦案人員及時攔截成功，從水肥車搜出45包、總重1145公斤的K他命先驅原料，陸續逮莊姓男子等6嫌皆聲押禁見獲准；彭檢今天將6人依運毒罪嫌起訴，明天移審院方。

彭檢檢察官陳建佑此次指揮澎湖縣警局、刑事局南打、海巡署澎湖查緝隊及第七岸巡隊等單位，成功攔截毒品避免輸入台灣流入市面，今起訴展示證物，法務部常務次長張斗輝、高檢署主任涂達人、高雄高分檢檢察長楊治宇也慰勉有功人員，讚許向上溯源查緝共犯到案。

檢調查出，莊姓男子（34歲）去年9月於雲林西螺鎮與某名男子達成協議，允諾200萬元代價運毒，他先得手50萬，便購入「悠遊海1號」，並承租1輛水肥車，全運抵澎湖；莊也招攬黃姓（23歲）、張姓（32歲）、邱姓（29歲）男子協助運毒，答應事成每人可獲20萬報酬。

去年10月3日下午5點多，莊姓男子駕駛悠遊海1號遊艇載張姓男子報關出海，隔日凌晨4、5點在外海與大陸籍船舶接觸，將45包麻布袋裝的K他命先驅原料搬上遊艇；返程途中，另由顏姓（38歲）、歐姓男子（32歲）駕駛「海陽號」快艇到海上會合，接力接運毒品到五德漁港。

未出海的黃姓、丘姓男子在10月5日凌晨2點多開廂型車到五德漁港，將海陽號的毒品搬上車，載至馬公機場附近偏僻空地草叢隱藏，莊姓男子等4人則先搭機返台，直到10月8日上午莊又回到澎湖，將水肥車開到草叢，陸續把裝有毒品的麻布袋一一從箱型車移到水肥車，此時大批檢警現身逮人。

檢警共查扣45包、總重1145公斤的K他命先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，以及作案用水肥車、遊艇等，除莊姓男子當場落網，陸續拘捕5人到案，訊後認定犯嫌重大，有勾串證人之虞，全聲押禁見獲法院裁准。