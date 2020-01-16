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竹聯幫明仁會長遭擄痛毆 疑摃上地方角頭慘被教訓

2020-01-16 21:04聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會陳姓會長昨日凌晨遭人擄走，帶到一處偏僻的高爾夫球場痛毆，事後滿臉是血被逼拍下道歉影片；據了解，陳姓會長疑似因幫親密友人出氣喬債務，摃上地方陳姓角頭，在網路上直播爆發口角，才會遭私下擄走教訓，警方則表示目前案件正在偵辦中，依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

據了解，竹聯幫明仁會陳姓會長（25歲）日前在臉書直播中，因為友人與新北市陳姓地方角頭（35歲）有數十萬元債務糾紛，直接在臉書直播中公開嗆聲，要替友人出氣，沒想到惹得陳姓角頭不滿，教唆手下將人押走教訓。

昨日凌晨3時許，陳姓會長在樹林中正路與保安街口，被陳姓角頭的王姓（35歲）、莊姓（35歲）及1名在逃小弟堵個正著，直接押往林口山上一處高爾夫球場；嫌犯等人質問陳姓會長「別人欠錢，關你啥物代誌？！」，隨後還沒等他解釋，就亂棍痛毆，打得他頭破血流。

還逼著陳姓會長錄下自白，影片中照稿念出「感謝大哥的諄諄教誨」、「地方上的毒瘤，如今我經大哥的諄諄教誨，大澈大悟、決心痛改前非」，隨後放上網路公開放送；15日晚間9時許，才將他釋放、丟包台北馬偕醫院。

警方在今天晚間將涉案的陳姓角頭及2名小弟逮捕到案，雖被害人未報案，但因妨害自由涉及公訴罪，因此樹林警分局與新北市刑大、新莊警分局聯合成立專案小組，全力偵辦當中，並持續追緝在逃嫌犯，全案依傷害、妨害自由罪嫌偵辦。

竹聯幫明仁會長得罪角頭慘遭教訓，頭破血流錄道歉影片。圖／翻攝自黑色豪門企業
竹聯幫明仁會長得罪角頭慘遭教訓，頭破血流錄道歉影片。圖／翻攝自黑色豪門企業
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