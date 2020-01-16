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水肥車走私運案 澎湖檢警查扣1124公斤毒品

2020-01-16 19:03中央社 澎湖縣16日電

澎湖去年10月發生罕見的台澎跨海水肥車運毒案，檢警等單位今天召開記者會宣布偵結，共查扣有1124公斤四級毒品，莊姓男子等6名依法羈押偵辦。

澎湖檢警等單位今天在白沙分局舉行水肥車運毒案記者會，包括法務部次長張斗輝、高檢署主任檢察官涂達人、高檢署高雄檢察分署長楊治宇、澎湖地檢署檢察長黃謀信、縣警局副局長戴能振與刑事局南打中心大隊長劉博升等人都與會，並展示所查扣的毒品與運輸工具等。

澎湖地檢署主任檢察官詹益昌表示，這宗水肥車運毒案，由中國到澎湖再轉運台灣本島，透過快艇向中國不詳船隻接駁，自馬公五德上岸，利用車輛裝運至水肥車內，被澎湖地檢署指揮刑事局南部打擊犯罪中心、澎湖警局白沙分局、第七岸巡隊和澎湖查緝隊等單位聯手在湖西隘門小路上查獲，共計「三級丁氧羰基去甲基愷他命」等四級毒品先原料1124公斤。

張斗輝對於澎湖檢警破獲這最大宗的走私毒品案，在3個月內，能夠做到溯源斷根和循線斷源的辛勞，表示肯定，同時指示加強做好毒梟運用跳板方式，從澎湖走私到台灣本島。

澎湖地檢署檢察長黃謀信更指出，澎湖檢警等單位小，卻能破獲最大的毒品走私案，其中更驗證了國家緝毒的區域聯防、共犯溯源、擴大沒收和科技緝毒等四大政策。

澎湖檢警等單位聯手偵破水肥車走私毒品案，共查獲有彰化莊姓主嫌和張、黃、邱等3名共犯和澎湖籍顏姓與歐姓男子，先後在高雄、彰化和澎湖落網，目前均羈押禁見，另還查扣有2艘快艇、2部車輛和1部機車等。

澎湖毒品走私

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