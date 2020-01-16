春節來臨移民署加緊遣送作業 觀宏案脫團者已全數遣返

移民署趁春節來臨，對無再收容必要的非法外籍收容人，加緊遣返工作，讓這群人也可以返鄉過年。據移民署高雄收容所統計，去年12月及今年1月，已陸續遣送389人回國，以觀宏專案入台脫團的越南等籍東南亞國籍的收容人，至今已有118人獲遣返回國。

移民署南區事務大隊高雄收容所長鄭明昌表示，尊重多元文化及保障移民人權是移民署的核心價值，高雄收容所透過公私協力方式，積極與民間團體合作，提供受收容人多元關懷及照護，期盼這群離鄉背井的外籍人士，在短暫的收容期間可感受台灣的溫暖，返鄉過新年的時候，也能夠向親友宣傳台灣的友善與人情味。

據移民署高雄收容所統計，去年12月已遣送288名外籍及大陸籍收容人回國，包括138名越南人、124名印尼人、22名泰國人、3名大陸人及1名菲律賓人；今年1月1日至10日，也遣送101人回國，大半是越南、泰國、印尼及大陸籍收容人。

2018年12月，因成批越南籍男女153人以「觀宏專案」名義，由旅行社接待搭機來台，卻發生集體脫團，只剩1名老人家未脫團，成為觀宏專案實施以來，最大宗的脫團案，引起社會譁然，移民署結合警政署全國追查脫團者，才將脫團者一一找出來，後來仍有同以觀宏專案入境，零星脫團。

2018年12月以觀宏專案入境後脫團的越南人，收容在高雄收容所的118人，包括77名男性及41名女性，至今年1月10日以前，已全部遣返。