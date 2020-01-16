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影／酒後砍死2同鄉 越南移工凶嫌跑到無力倒地直說好冷

2020-01-16 11:44聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆區一紡織工廠斐性越南移工，與同為越南籍的武姓及黃姓同事，疑因工作積怨，斐嫌昨晚酒後和兩人起衝突，涉嫌從房間拿菜刀砍殺兩人當場喪命，斐姓兇嫌行兇後翻越工廠圍牆逃逸，麻豆警分局啟動快打部隊，封鎖現場不久後在廠區後方草叢大面積搜索，凶嫌酒後又死命逃跑，最後無力倒地被逮，員警詢問他還好不好，可不不可講話，斐嫌倒地直說「會冷」。

據了解，斐姓凶嫌（35歲）與死者31歲黃姓移工和28歲妹婿武姓移工、傷者黃姓女子（27歲武男的妻子，黃男的堂妹），都是同一家工廠的越南移工，斐姓凶嫌和黃姓死者之前就因工作有過節，昨晚斐嫌酒後返回宿舍二樓找黃姓死者理論，兩人一言不合再起衝突，被其他員工勸離。

黃姓死者心有不甘，找武姓妹婿再去找斐男理論，爆發第二波衝突，其他員工勸阻後，三人也各自回宿舍，未料，斐嫌從房間拿出一把菜刀，自後砍殺武姓死者胸部一刀，黃男跑到一樓堂妹房間躲避，斐嫌追到踹門後進入屋內，砍殺黃嫌頸部大動脈大量出血，均當場沒有生命跡象。

警方在現場查扣作案用菜刀，上面血跡斑斑，刀柄都被斷掉，可見用力之程度；凶嫌在翻越宿舍2公尺高圍牆時，手部被割傷，在警方圍捕到案時手部都是血，疑不少是死者的血液，警方問他可不可以講話，凶嫌倒在地上伸手直說「會冷」，隨後被送到醫院就醫，凶嫌上午已押解到分局準備偵訊，台南地檢署檢察官也到現場了解中。

涉嫌用菜刀砍死兩名同鄉的越南斐姓移工，台南市麻豆警分局啟動快打部隊圍捕後，凶嫌跑...
涉嫌用菜刀砍死兩名同鄉的越南斐姓移工，台南市麻豆警分局啟動快打部隊圍捕後，凶嫌跑了一段路疑體力透支倒地，警方詢問時情況時，他回說「很冷」。記者吳淑玲／翻攝
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移工越南宿舍

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