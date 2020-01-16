台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

台南市麻豆工業區越南籍武姓移工昨天深夜疑因和同鄉來的移工爆發衝突，涉嫌行凶的35歲斐姓嫌犯翻越宿舍高2公尺的蛇籠圍牆，躲藏在對面草叢中，麻豆警分局啟動快打部隊30多名警力圍捕，斐嫌仍想逃但奔跑不久就不勝酒力，體力透支倒在路中就逮，警方先將他就醫戒護，早上將帶回偵詢釐清案情。

據了解，死者是31歲黃姓移工、28歲妹婿武姓移工、傷者黃姓女子（武男的妻子，黃男的堂妹），致命傷分別在頸部及胸部，其中一人頸動脈大出血，均當場沒有生命跡象，緊急分送麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院救治，但仍不治。

警方調查，死者和傷者及兇嫌斐男是同一家工廠的越南移工。斐在工作上與黃先前就發生衝突，昨天晚上斐嫌外出喝酒後返回公司宿舍，帶著酒意找黃理論，雙方一言不合，斐嫌和黃爆發衝突，現場有多名移工勸架，斐嫌也離開回自己的房間休息。

黃男疑因心有不甘，打電話找來同住宿舍的妹婿武姓男子，一起到斐嫌的住房理論，雙方再次衝突打架，經同事勸架將兩人勸離，不料斐嫌竟從住房內拿出菜刀追出，在走道追上要離開兩人，先從背後猛力刺中武男，武男當場倒地不起。

黃男見狀逃跑躲到黃姓堂妹住的另一棟女生宿舍，斐嫌持刀一路闖進女生宿舍，踹開黃女房門後，砍殺黃男右頸傷及動脈，鮮血噴濺流滿地，黃女在阻擋斐男時，右手虎口也受到刀傷。