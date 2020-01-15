連千毅當庭道歉求交保無用 雄院裁定羈押確定監所過年

高雄地檢署今天偵結「直播主之亂」，依組織、槍砲、恐嚇等罪起訴連千毅等27人，其中在押的連千毅、太陽會高雄分會長謝育全、槍手張瑛桔、高雄分會組長鍾富賢傍晚移審，4人分別面對雄院法官訊問，都表示願提出數萬元到80萬交保；不過法官仍認為犯嫌重大，有串證、反覆實施之虞，裁定本月15日起4人皆羈押禁見3個月。

謝育全（36歲）審理時針對去年9月19日凌晨寵物店開槍案件，辯稱並沒指使張瑛桔開槍，是張感到從北部被叫來「洗臉」，一股氣上來表示「開一開就去投案」，謝強調，「我唯一做錯的事，就是張情緒上來時，我沒制止」。

謝育全雖不否認過往與太陽會有關，但現並不是太陽會高雄分會長，平常被叫「董仔」只是因他年紀大，他目前經營計程車行，也沒扣到相關組織圖。

連千毅（32歲）顯得較瘦且精神不佳，他當庭承認組織等罪名，卻否認與槍擊事件有關，指出「當天全哥（謝育全）喝的很多，對方（指鄭又仁）又開車撞，便說叫桔仔（指張瑛桔）去開槍！」且謝也沒阻止張去開槍。連千毅還說，在去年7月海鮮餐廳的宴席上，任命謝當分會長、他當財務長兼業務長。

連千毅為求交保，當庭求情「對司法及社會大眾我必須深深道歉，本人也會改過反省，絕不會再犯，也尊重檢察官及司法審判，及庭上往後的調查，懇請給我交保候傳。」