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【即時短評】新北警造假連環爆 局長陳檡文該鎖螺絲了

2020-01-15 19:05聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北警方從前年7月開始，接連爆發多起員警做假資料騙拘票、騙搜索票和騙嘉獎情事，截至今天已有9名員警因為造文書被起訴；員警帶頭違法，甚至與罪犯合作，顯與市長侯友宜不斷強調的「安居樂業」政策相悖，警紀鬆散，警察局長陳檡文應該拿起扳手，好好鎖緊螺絲了。

前年7月，新北市警海山分局爆出員警執行「斬手專案」時製作假的送達通知，騙檢察官開立拘票，最後6名員警因偽造文書被起訴，消息震驚警界。去年3月，土城分局警員也因串通毒品騙搜索票，反成檢調搜索對象。

除此之外，新北警還陸續爆發騙嘉獎、教唆竊嫌偷車賺破案績效等情，而這些案件都是院檢調等單位接獲檢舉或調查發現，未見警方自清，其中還有一個很大的共通點，就是「為了績效」。

員警為了績效造假，猶如犯罪者為了利益鋌而走險，但撇開現行績效制度是否合理問題不談，行為仍無疑打了政府打假政策一個大耳光。此外，員警過去偵辦案件的證據能力也都得打上大問號，更可能導致犯嫌即便真的犯罪，仍可躲過原本應負起的刑責。

其實，法院判決已有多起毒犯因警方違法採證而獲判無罪案例，判決書中不乏法官痛斥警方嚴重侵害人身自由論述，檢察官在騙票事件後也到警局上課，加強員警法治觀念，但如今造假案件不斷發生，不禁讓人質疑有多少人真心上課和聽進勸戒。

市長侯友宜不斷在警局治安會報向員警喊話「我們不能忘記當初選擇這份工作的初衷」，強調「唯有員警做好本分，市民才能安居樂業」，坐在市長旁邊的局長陳檡文，真的該好好檢討檢討。

市長侯友宜（中）不斷在警局治安會報向員警喊話「我們不能忘記當初選擇這份工作的初衷...
市長侯友宜（中）不斷在警局治安會報向員警喊話「我們不能忘記當初選擇這份工作的初衷」，強調「唯有員警做好本分，市民才能安居樂業」，坐在市長旁邊的局長陳檡文（右）真的該好好檢討。本報資料照片／記者陳俊智攝影
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侯友宜檢察官

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