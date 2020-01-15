毒品犯拒攔檢衝撞警車 員警受傷車上查獲7把槍枝已上膛
彰化游姓與謝姓男子因與人發生債務糾紛，到對方彰化縣漢寶村家中開槍示警，被害人雖未被子彈擊中，但心生恐懼報警，彰化警方成立專案小組全力查緝，前天鎖定對象進行拘捕，沒想到犯嫌兩人拒絕攔查，開車衝撞偵防車，有員警過程中受傷，彰化警方最後仍以優勢警力將3名犯嫌制伏，帶回偵訊。
警方調查，家住福興鄉的游男與謝男11日到漢寶村對被害人討債不成，開了一槍警告，彰化縣刑事警察大隊、鹿港分局成立專案小組全力查緝，警方調閱監視器、比對車行紀錄後，專案小組鎖定犯案車輛及犯罪嫌疑人身分，經多日監控掌握犯嫌動態，發現毒品人口游姓與謝姓男子涉有重嫌。
警方掌握1月13日兩人又要到被害人家中討債，車輛在屋外繞行多圈避免被鎖定，警方出擊進行攔檢下，卻遭游男開車衝撞，造成偵防車頭毀損，警方為制止犯嫌危害行為，立即開槍示警制止，犯嫌因駕車衝撞身受傷送醫，芳苑分局偵查隊分隊長楊智群在逮捕壓制犯嫌過程中，導致左手腕挫傷，送醫後沒有大礙。
車上除了游姓與謝姓男子，還有一名莊姓女嫌犯，警方在犯嫌車上查獲海洛因，安非他命等毒品，還有手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批，有的槍枝甚至已上膛，並接續於福興鄉查獲犯嫌改造槍枝器具一批，全案今以槍砲案藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦，檢警並針對槍枝及毒品來源向上溯源擴大偵辦。
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