親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

毒品犯拒攔檢衝撞警車 員警受傷車上查獲7把槍枝已上膛

2020-01-15 17:09聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化游姓與謝姓男子因與人發生債務糾紛，到對方彰化縣漢寶村家中開槍示警，被害人雖未被子彈擊中，但心生恐懼報警，彰化警方成立專案小組全力查緝，前天鎖定對象進行拘捕，沒想到犯嫌兩人拒絕攔查，開車衝撞偵防車，有員警過程中受傷，彰化警方最後仍以優勢警力將3名犯嫌制伏，帶回偵訊。

警方調查，家住福興鄉的游男與謝男11日到漢寶村對被害人討債不成，開了一槍警告，彰化縣刑事警察大隊、鹿港分局成立專案小組全力查緝，警方調閱監視器、比對車行紀錄後，專案小組鎖定犯案車輛及犯罪嫌疑人身分，經多日監控掌握犯嫌動態，發現毒品人口游姓與謝姓男子涉有重嫌。

警方掌握1月13日兩人又要到被害人家中討債，車輛在屋外繞行多圈避免被鎖定，警方出擊進行攔檢下，卻遭游男開車衝撞，造成偵防車頭毀損，警方為制止犯嫌危害行為，立即開槍示警制止，犯嫌因駕車衝撞身受傷送醫，芳苑分局偵查隊分隊長楊智群在逮捕壓制犯嫌過程中，導致左手腕挫傷，送醫後沒有大礙。

車上除了游姓與謝姓男子，還有一名莊姓女嫌犯，警方在犯嫌車上查獲海洛因，安非他命等毒品，還有手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批，有的槍枝甚至已上膛，並接續於福興鄉查獲犯嫌改造槍枝器具一批，全案今以槍砲案藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦，檢警並針對槍枝及毒品來源向上溯源擴大偵辦。

彰化警方查獲手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批。記者林敬家／翻攝
彰化警方查獲手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批。記者林敬家／翻攝
分享
彰化警方查獲手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批。記者林敬家／翻攝
彰化警方查獲手槍6枝，長槍1枝，長短槍子彈一批。記者林敬家／翻攝
分享

毒品槍枝

延伸閱讀

彰化光復郵局改建影城 由彰化郵局新任局長吳志...

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

別用手機養小孩！吳鳳曝嚴重後果「跟毒品一樣不...

鹹水雞達人遭砍16刀丟包不治 主謀竟是惡員工...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

2020-01-15 13:00

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

2020-01-15 12:40

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

農曆年逼近民眾紛領鈔 遇搶奪案牢記三步驟

2020-01-15 12:11

大陸越界捕魚當心囉！金門海巡新造多功能艇傳出捷報

2020-01-15 12:04

海巡署歡慶20周年 高雄港、台北港開放民眾參觀巡防艦

2020-01-15 10:57

中市保大搬家前先掃毒一波 去年緝毒績效比前年高三成

2020-01-15 09:29

身沾糞尿餓死廁所 男童母、同居人被訴

2020-01-15 00:36

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

和小姐吵架遷怒打瞎同事左眼 代價3年刑及賠近500萬

2020-01-14 14:23

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

2020-01-14 20:38

空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

2020-01-14 20:23

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

2020-01-14 19:58

國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

2020-01-14 19:55

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

2020-01-15 12:40

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

媽曝兒睡姿「太奇葩」 單腳懸空都沒醒網笑翻： 這個不讚不行！

2020-01-14 18:25

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02

高雄塑膠原料丙二酚倉庫火警 疑人為操作不當造成

2020-01-14 18:06

「歡迎光臨MY縫」 人妻抓包老公和小三傳鹹濕訊息

2020-01-15 12:05

男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

2020-01-14 22:27

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

2020-01-15 13:20

快過年了別跟荷包過不去！ 中市區間測速今開始取締

2020-01-15 10:47

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

2020-01-15 13:00

影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢

2020-01-14 19:36

宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮

2020-01-14 22:55

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

楠梓鐵皮倉庫竄大火黑煙 庫房塌陷驚險

2020-01-15 09:19

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

老婆和只穿內褲的小王「洽談公事」 人夫求償贏了！

2020-01-15 12:42

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

大火濃煙惡臭學校閉門窗 立委批高雄市府應變慢

2020-01-15 11:12

消防小隊長帶頭千杯又千杯 南投消防局：如屬實將嚴懲

2020-01-15 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top