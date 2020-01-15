毒品犯拒攔檢衝撞警車 員警受傷車上查獲7把槍枝已上膛

彰化游姓與謝姓男子因與人發生債務糾紛，到對方彰化縣漢寶村家中開槍示警，被害人雖未被子彈擊中，但心生恐懼報警，彰化警方成立專案小組全力查緝，前天鎖定對象進行拘捕，沒想到犯嫌兩人拒絕攔查，開車衝撞偵防車，有員警過程中受傷，彰化警方最後仍以優勢警力將3名犯嫌制伏，帶回偵訊。

警方調查，家住福興鄉的游男與謝男11日到漢寶村對被害人討債不成，開了一槍警告，彰化縣刑事警察大隊、鹿港分局成立專案小組全力查緝，警方調閱監視器、比對車行紀錄後，專案小組鎖定犯案車輛及犯罪嫌疑人身分，經多日監控掌握犯嫌動態，發現毒品人口游姓與謝姓男子涉有重嫌。

警方掌握1月13日兩人又要到被害人家中討債，車輛在屋外繞行多圈避免被鎖定，警方出擊進行攔檢下，卻遭游男開車衝撞，造成偵防車頭毀損，警方為制止犯嫌危害行為，立即開槍示警制止，犯嫌因駕車衝撞身受傷送醫，芳苑分局偵查隊分隊長楊智群在逮捕壓制犯嫌過程中，導致左手腕挫傷，送醫後沒有大礙。