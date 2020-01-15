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女華僑分屍案 凶嫌遺體解剖釐清死因

2020-01-15 16:22中央社 基隆市15日電

馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。圖/記者廖炳棋翻攝
馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。圖/記者廖炳棋翻攝
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26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑遭人支解棄屍基隆山區，凶嫌45歲林姓男子12日被人發現闖空門進入基隆市百三街一處民宅輕生死亡，檢察官今天會同法醫解剖遺體，釐清死因。

基隆地檢署檢察官翁健剛下午2時許會同法醫及台北市警局萬華分局和基隆市警局第三分局員警等人抵達基隆市立殯葬管理所解剖林男遺體。

檢警先透過家屬進行人別確認後開始解剖，相關人員約在下午3時15分許步出殯葬管理所冷凍辦公室，翁健剛並未表示意見，隨後驅車離去。

檢警指出，今天解剖主要除釐清死亡原因外，並確認林男是否有毒品反應等其他因素，由於這起分屍案屬社會重大矚目案件，相關單位會盡快確認林男死因，預估最快1個月後會有正式報告。

基隆市消防局12日下午5時51分接獲通報，基隆市七堵區百三街有名男子在屋內自殺，救護員到場後發現公寓4樓上方的頂樓加蓋屋內，一名男子臉部燻黑已明顯死亡，立刻通報轄區警方前來處理。

台北市警局萬華分局偵查隊長陳偉仁日前接受媒體訪問表示，經警方採集死者指紋比對後，確認死者為此案凶嫌林姓男子，由於林男過去曾住在百三街附近，才會闖空門進入屋內，屋主返家時發現林男陳屍在房間，屋主也不認識死者，至於林男如何闖進屋內仍須進一步瞭解。

台北市警察局萬華分局6日接獲民眾報案，指在台工作的鄧女失聯請求協尋。受理案件員警到鄧女租屋住處進行訪查後發現，鄰近的林姓男租客房間傳出濃厚松香水味道，認為案情恐怕不單純，經專案小組循線追查，在基隆山區尋獲鄧女遺體，鄧女已遭人分屍且支解成多袋。

基隆北市分屍案

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