泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

泰國兩天前驚傳台籍盧姓男子涉嫌殺害中國大陸籍妻子後，將屍體凹摺裝入行李箱再拋入大海棄屍，刑事局今天表示男子名叫盧子揚，是一名台灣通緝犯，涉及詐欺、偽造文書、侵占等案，逃亡泰國5年。

泰國是12日傳出這起殺妻命案，媒體在13日報導，指38歲盧姓男子在泰國春武里府（Chonburi Province）涉嫌殺害33歲大陸籍妻子後，將死者手腳捆綁、頭部套住黑色塑膠袋，眼睛用黃色膠帶封住後，身軀凹摺折塞入行李箱拋進大海棄屍。箱屍10日漂流到東部班普拉（Bangpra）海灘被發現。

泰國警方12日下午逮捕盧男，昨天傳出該盧姓男子是台灣通緝犯；刑事局調查男子叫盧子揚，原來在台從事旅遊業，2015年因詐領旅遊團費、盜刷信用卡等案挨告，他在當年6年潛逃出境，檢方2016年對他發布通緝。

刑事局國際科說，國際法有關刑事犯罪管轄權多採屬地原則，本案犯罪發生地在泰國，須依泰國法律進行司法審理；不過根據刑法第7條規定，「本法於中華民國人民在中華民國領域外犯前2條以外之罪，而其最輕本刑為3年以上有期徒刑者，我國仍具有管轄權。」