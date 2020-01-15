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直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄去年9月「直播主之亂」引發街頭一連串砸店、開槍的治安風暴，檢警逮捕糾紛起因直播主連千毅寵物店業者鄭又仁，更掃蕩連經營的「天道盟太陽會高雄分會」，查獲分會長謝育全。高雄地檢署今天偵結全案，將連千毅等27人依組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害、滅證等罪嫌起訴。在押的連等4人下午移審。

檢方調查，太陽會高雄分會由謝育全暫任分會長，楊姓、黎姓男子分別任副分會長，鍾姓男子為組長，連千毅是財務長兼業務長；但事實上連才是高雄分會實際主持人，他2016年成立「蘭庭國際公司」後，吸收13名男員工及余姓少年加入太陽會，並以位在高雄鼓山區鼓山二路的直播倉庫作為幫派活動據點。

連千毅去年9月間疑因不滿某女性網友，在網路上公開批評蘭庭公司販售的精品，加上鄭又仁在底下留言回應，連便指示鍾姓員工依他口述在臉書發文「連董現在是我們太陽集團的業務長小姐勸你刪文吧沒事別惹事．．．」「鄭又仁．．．你是混的很好的樣子要跟我們太陽集團的試溫度，缺沒有對象而已，好好的滿開你的寵物店，等級層次不一樣」等語恐嚇該女子及鄭又仁。

鄭又仁更接到一段影片為連千毅對其員工說「你們去把寵物店呼呼欸」，引發鄭相當不滿，去年9月17日凌晨1點22分許，便率眾駕車前往直播倉庫叫囂，持刀械毀損倉庫鐵門的電鈴、監視器設備等。

連千毅不滿遭挑釁，隨即指揮太陽會高雄分會11名成員展開報復，同日凌晨2點49分許，分別搭4車抵達倉庫，卻誤認2男子為鄭的同夥，毆打成傷又砸毀轎車；但連不滿鄭又仁仍在臉書公開發文嘲諷，當晚10點半再度指揮手下，持棍棒、刀械敲砸寵物店門窗，還又誤認寵物店的客人是鄭的同夥，砸毀轎車。

連千毅、鄭又仁去年9月18日下午在高雄市三民區「九如茶行」經人牽線後握手言和，連卻又得知鄭在「后羿聯盟」LINE群組中號召計畫前往直播倉庫叫囂挑釁，連便於19日的凌晨指示在倉庫內準備報復，雖大批警方在倉庫前執行「街頭暴力專案路檢」勤務，但鄭的人馬仍駕車衝撞倉庫大門，連的小弟也隨即持棍棒、刀械衝出，幸好遭警方制止才沒釀禍。

連千毅心有不甘與謝育全商討報復計畫，由張姓男子開槍，並承諾負擔律師費及安家費，先謊報寵物店附近公園有聚集引開警方，並於19日上午5點19分朝該寵物店連開4槍示威後逃逸；做案後，連還教唆刪除倉庫內監視器資料。

檢警辦案期間5次到高雄、苗栗等地搜索，扣得查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個、太陽會制服4件、太陽會配件、帽子、貼紙等物。

檢方指出，連千毅等人已造成社會大眾恐慌、影響社會治安甚鉅，但連始終否認犯行，甚至反告小弟偽證罪，未見悔悟，建請法院量處適當刑度，並建議連、謝育全服刑前，應強制工作3年。

直播主連千毅（右二）去年9月引爆高雄直播主之亂。圖／本報資料照
直播主連千毅（右二）去年9月引爆高雄直播主之亂。圖／本報資料照
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寵物店業者鄭又仁（右二）與連千毅在網路互嗆釀衝突。圖／本報資料照
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連千毅寵物直播主

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