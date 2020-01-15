亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

唐雅君歷經10年翻身，去年底引進蹦極飛躍健身，重新回歸健身產業。圖擷自 Bungee Workout Taiwan臉書粉專 分享 facebook

2007年健身房「亞力山大」倒閉，負責人唐雅君被控詐欺而入監服刑，2013年假釋出獄。如今唐雅君回歸健身產業，引進泰國的「蹦極飛躍健身」，再戰台灣健身產業。唐雅君接受採訪時表示，即便影響力不如以往，但仍想為產業盡一份心力。

新光集團去年加入台灣健身市場戰場，幕後操盤者便是唐雅君。她9日接受鏡周刊專訪，談及她引進的新健身項目「蹦極飛躍健身」（Bungee Workout），「Bungee Workout是安全、低衝擊、高強度的有氧運動，藉著它的阻力，可以提供很好的心肺和肌肉鍛鍊。」

唐雅君是亞力山大的創辦人，全盛時期亞力山大有超過30個據點、8萬名會員、年營收20多億元。然而2007年健身房跳票惡意倒閉，唐雅君背叛詐欺，從事業高峰一下跌落谷底。2013年出獄一路跌跌撞撞，直到2016年接下中國樂刻運動副總裁才從谷底翻身。

如今她重回老本行，去年唐雅君成立「動動文創」，引進國外健身課程及設備，並擔任企業顧問。唐雅君受訪時說：「我回來，就是想引進一些國外比較好的課程，也希望把市場上最新的趨勢作法，帶給台灣愛健身的人或企業參考。」她希望這次回歸，即便影響力大不如前，也要為健身產業盡一份心力。