大陸越界捕魚當心囉！金門海巡新造多功能艇傳出捷報

因應大陸越界捕魚案件層出不窮，金門海域增添新利器！海巡署艦隊分署第2艘新造多功能艇「CP-1020」於本月8日以船運方式運抵金門，新艇於13日晚間出動，首傳捷報，在烏沙角外海查扣越界作業陸船1艘5人，本案將依兩岸人民關係條例相關規定裁罰。

海巡署艦隊分署的「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃建造50艘多功能艇，自去年12月6日由蔡英文總統主持聯合交船典禮後將陸續完成驗收交船，並優先配置於離島重點海域，提升執勤能量。日前由隊長曾忠智率接艇人員舉行簡單的祈福儀式後，立即展開操駕訓練及實務驗證工作。

金門海巡隊在13日接獲通報，在古寧頭到小金門后嶼一帶海域有3至4艘陸籍鐵殻船徘徊作業，金門海巡隊隨即組織攻勢勤務，出動10039艇、3556艇及新造多功能艇「CP-1020」前往取締，發現目標後3艘巡防艇隨即鎖定帶頭的「閩龍漁63198」展開攔截圍捕，由「CP-1020」搭載4名特勤幹員，藉多功能艇速度快、靈活操縱及人力優勢進行強靠攻堅，控制場面並逮捕林姓船長及4名船員。

艦隊分署金門海巡隊副隊長駱天雄表示，「CP-1020」新造多功能艇，最大航速可達45節，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為我國最快、最靈活的執法快艇。