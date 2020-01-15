中市保大搬家前先掃毒一波 去年緝毒績效比前年高三成
台中市警局將在2月底前完成搬遷作業，局本部將搬遷到位於潭子區的市警局新建大樓，保大已展開相關搬遷作業，預計17日前完成搬遷，保大副大隊長陳政隆昨天上警廣時，也向市民分享此一訊息，並提到去年查緝毒品的績效，比前年高出38％，今年也將積極打詐查毒，守護市民安全。
台中市警局保大副大隊長陳政隆昨天上警察廣播電台受賞，他提出保大過去一年的值勤績效，去年度1月至12月的「線上立破」績效有1960件、2310人，包含通緝犯、毒品案、詐欺車手案及竊盜案等，因為充分運用大數據分析及治安熱區熱點資料，與前年相比，查緝毒品件數大幅增加38%，線上立破件數成長22%，已占警察局總體查獲件數逾31%，更在去年全年警察局各月份「線上立破績效評比」都榮獲第一名佳績。
陳政隆說，從13日起，保安大隊已開始進行駐地搬遷工作，預計至17日前完成，屆時保大將先行搬遷進駐位於潭子區公所旁的警察局新建大樓（潭子區豐興路1段500號），而局本部（除交大、刑大）外，也預訂在今年2月底前完成搬遷，在進駐警察局美侖美奐的新大樓後，將可大幅改善現有警察局在辦公、待勤、停車空間不足及設備老舊的問題，以提供市民更優質的警政服務品質。
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