身沾糞尿餓死廁所 男童母、同居人被訴

涉嫌活活餓死2歲兒子的林姓女子及蕭姓同居人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前年一起兩歲男童被餓死在廁所內、身上還沾滿排泄物的案子，台北地檢署調查發現男童林姓生母未盡照顧之責、活活餓死孩子外，蕭姓同居男友常帶林女外出吃喝玩樂，兩人都不顧孩子死活，昨依遺棄致死罪起訴兩人，建請法院對蕭判處重刑。

二○一八年十一月九日晚間，北市發生兩歲男童死亡案，檢警勘驗現場發現男童全裸、四肢僵硬蜷縮，宛如就像在母親子宮裡姿勢，陳屍在一坪大廁所地板，身上沾有糞尿，體重僅約六公斤重。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。

檢警調查，男童的林姓生母（二十一歲）領有重大傷病卡，家境及身心狀況都不佳，年紀尚輕的她未婚、曾生育兩名子女，女兒二○一七年八月因早產、出生七十一天就死亡，二歲男童發展遲緩，原由在嘉義的林女母親照料。

林女胞兄前年九月北上找工作，把男童也帶到台北，借宿在林女及其蕭姓男友同居住處。三個大人與男童擠身在五坪大套房，平常林女只給孩子吃她和男友吃剩的麵包，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，曾經三天沒餵小孩吃東西，因疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死。

檢警調查發現，平時在北市中山區酒店上班的林女，賺的錢都供養蕭男，兩人花費全由林女支付。檢方認為，蕭明知林女要撫養小孩，卻時常把林女帶出門吃喝玩樂，導致林女缺乏金錢、時間照顧小孩，認定他對男童之死也有責任，為遺棄致死罪幫助犯。

為釐清蕭男涉案法律爭議，特別請求成功大學法律系教授許澤天出具鑑定意見書，認定蕭男知悉男童處境，卻放任不作為，造成男童死亡，構成遺棄致死罪。至於林女胞兄在案發後失蹤，檢方也對他發布通緝。