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817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

新城警分局演練防搶圍捕 「搶匪」員警仆街NG影片暴紅

2020-01-14 17:48聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

搶匪「仆街」，民眾笑翻了！花蓮縣警新城分局13日在新秀地區農會進行圍捕攔截實兵演練，兩名警員喬裝的搶匪，凶狠開槍行搶；其中一位渾圓肉肉的歹徒，拉了一下寬鬆褲頭，卻在奔回車內時直接摔倒，緊張嚴肅氣氛，瞬間NG，但也因「笑果」十足，到今天下午臉書觀看已達74萬人次。

新城警分局長何孟宗表示，影片雖博君一笑，但藉由防搶的操演，能夠加深同仁及行員們的應變能力，臨危不亂，更冷靜地處理，即時圍捕搶嫌到案。

春節將屆，為強化員警防搶應變能力，新城警分局與花蓮憲兵隊13日聯手演練，警方派2名假搶匪，持槍到新秀地區農會搶走現金200萬元後逃逸，警方接獲報案後立即出動警力攔截圍捕，並在七星潭設下攔截點，線上巡邏的憲兵隊得知後，也到攔截點協助警方逮捕2名搶匪。

新城警分局警員廖武廣飾演搶匪「萬進棺」，因曾遭警方查獲酒駕，被開罰不少錢，又因春節將屆需錢孔急，剛好弟弟萬京遊因賭博欠了一屁股債，兄弟兩人決定一同搶農會。沒想到身材渾圓的「萬進棺」，「行搶」時不但一直拉著寬鬆的褲頭，搶完拎著錢袋要上車逃逸時，還不小心摔了一大跤，「笑果」十足。

NG影片流出後，網友覺得有趣，觀看人數已超過74萬人次，也有約萬人留言、分享，意外達到警方提醒春節期間注意財務安全的宣導效果。

花蓮新城警分局進行防搶演練，搶匪意外「仆街」，在網路上暴紅。圖／翻攝臉書
花蓮新城警分局進行防搶演練，搶匪意外「仆街」，在網路上暴紅。圖／翻攝臉書
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