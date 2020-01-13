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兄死家中 弟染血漬躲旅館 收押

2020-01-13 23:40聯合報 記者張弘昌曾增勳／桃園報導

男子徐清軒昨天下午由楊梅警方依殺人罪嫌移送法辦，他全程低頭不發一語。 記者張弘昌...
男子徐清軒昨天下午由楊梅警方依殺人罪嫌移送法辦，他全程低頭不發一語。 記者張弘昌／攝影
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桃園市男子徐清豪前天陳屍楊梅住家，喉嚨頸部有撕裂傷，警方昨天找到躲藏在旅館的死者胞弟徐清軒，當時他身上的衣服沾有血跡，警方懷疑全案是弟殺兄的人倫悲劇，訊後依殺人罪移送地檢署，檢方以逃亡、串證之虞聲請羈押獲准。

由於死者家屬原報案指徐清豪忘記帶鑰匙，攀爬陽台返家受傷才身亡，但說詞有待釐清；檢方將擇期解剖釐清死因，並持續尋找涉案兇器。

這樁離奇死亡命案，死者父母報案時向警方表示，兩夫妻與徐清豪前天中午外出用餐，大兒子有事先行返家，因找不到鑰匙開門，於是爬上小貨車頂，從住處遮雨棚進入二樓屋內。

他們返家時見大門仍上鎖，也聯絡不到徐清豪，找鎖匠開門後，發現徐清豪倒臥一樓客廳，失血過多氣絕身亡。

警方調查，徐清豪與父母、胞弟徐清軒四人同住，命案現場沒有外力侵入跡象，但徐清軒在案發後行蹤不明，懷疑是熟人所為。

警方昨天在離徐家不遠的汽車旅館發現徐清軒，身上穿的衣服染有不明血漬，但命案現場未找到做案用凶器，他也矢口否認犯案。

對這件原是忘帶鑰匙的意外死亡案，可能變為弟殺兄的悲劇，鄰居得知後均感意外。鄰居也說，徐清豪開設工程行，父母在市場賣雞肉，兩兄弟疑因金錢問題有嫌隙，雖同處一屋簷下，彼此間不太說話。

最近徐家媽媽因腰疾住院動手術，孝順的徐清豪會到市場幫忙，不清楚兄弟倆有什麼深仇大恨，導致這起兇殺案。

命案殺人

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