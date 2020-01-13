玻璃瓶砸頭、強脫褲拍裸照 北聯幫分子暴力討債被起訴

北聯幫分子吳姓男子透過王姓男子介紹，涉嫌幫同幫派的李姓男子暴力催討50萬債務，持玻璃酒瓶、棍棒毆打債務人葉姓男子、劉姓男子，再帶到內湖山區碧山巖強脫內褲拍裸照，經民眾發現報警。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪嫌將吳等8名同夥起訴；李、王等人因無證據顯示教唆毆打被害人，予以不起訴處分。

起訴書指出，吳男等人2018年6月27日深夜邀約葉姓男子、劉姓男子及溫姓男子，在內湖一家酒吧見面，吳男找來10多名同夥，先派其中一組人在酒吧外埋伏。

過程中雙方談不攏，吳男突然起身指著劉男說「這個帶走」；吳的同夥鍾姓男子向店外招手，一群人便持球棒衝入店內，欲將劉抬出店外；劉抗拒，雙方發生拉扯。

鍾男見狀，持玻璃酒瓶往劉男頭部砸，再將劉男抬出店外；吳的同夥蘇姓男子、林姓男子、詹姓男子及盧姓男子等人，再持球棒狂毆劉男，再將劉男押上自小客車。

蘇姓男子也教唆小弟，將葉男押自小客車；葉男不從，一群人便將葉抬出店外，再用腳將葉踹上車，接著指派同夥駕車將劉、葉兩人載到碧山巖。

抵達後，鍾還強脫劉的內褲拍裸照，葉則遭吳的同夥持安全帽、球棒攻擊；途中吳男帶著王及李到場，吳要求葉用手機轉帳，最後葉匯款25萬元到李的帳戶。

檢警調查，吳、李都是北聯幫成員，李是透過王，找來吳處理這筆債務。

李辯稱，當時出借50萬給葉投資卻失利，所以透過王請來吳幫忙處理債務，自己當時也在酒吧，不過並沒有教唆吳等人修理葉和劉。王則說，當時在酒吧自己在旁邊滑手機，從頭到尾都坐在椅子上，來不及反映，一群人就打起來。

檢警調閱監視器畫面發現過程中，李、王都沒有教唆吳毆打被害人行為，也無證據顯示兩人教唆吳，將被害人帶至碧山巖毆打，偵結後予以不起訴處分。