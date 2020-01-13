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水電工劫老婦殺24刀 老闆也連帶要賠死者家屬

2020-01-13 15:25聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

台北市水電工黃元鴻覬覦莊姓老婦的財產，帶水果刀砍殺對方24刀致死，再偷走老婦家中現金，最高法院去年7月判他無期徒刑，褫奪公權終身定讞。民事部分，死者家屬向黃、黃受雇的水電工程行求償，台北地院原本判黃、林姓老闆(黃的姨丈)應連帶賠償462萬餘元，高等法院減為賠償237萬元。

2017年11月14日，獨居台北市新東街的73歲莊姓老婦被發現陳屍家中廚房，保險箱被撬開，檢警鎖定在老婦家裝潢的水電工黃元鴻(36歲)涉案。

黃原本辯稱去現場施工，和莊婦喝了4杯咖啡和聊天，所以才拖了這麼久，但警方出示咖啡渣照片，喝斥「咖啡渣都發霉了，還說在喝咖啡」，突破他心防。黃坦承犯案，說裝修時看到莊婦家的保險箱，認為裡面應該裝很多錢，才興起殺人強盜念頭。警方在黃住處搜出凶刀，還在他床下扣得6萬7000元現鈔。

黃元鴻離婚後，獨自照料幼子，並在姨丈開設的水電行工作，住處離死者家僅200多公尺。黃因欠下30萬元卡債，萌生犯意。檢警調查，莊姓老婦善投資理財，在兩岸擁有不少房地產，多年來住家的裝潢、水電工程都交給黃元鴻處理，黃因而得知莊婦經濟狀況、保險箱位置。

檢察官起訴指出，2017年11月11日，黃和莊婦討論裝修事宜後，當晚6時，黃到廣州街跳蚤市場買了把水果刀。12日下午，黃進入莊婦家裝修水電。晚間趁莊婦在廚房時，拿水果刀朝她背後猛刺24刀，再以平時工作用的砂輪機切割保險箱，偷錢走人。

民事部分，死者家屬向黃、水電工程行求償。一審認為黃是利用修水電的機會殺害莊婦，確實和水電職務有密切關聯，先前也有水電工進入客戶家殺人的案例，加上林沒有提出監督、管理水電技工的資料，也未提出教育訓練、檢討紀錄或工作日誌，可見林沒有監督派案人數、派按時間、工程品質，未盡注意、督導責任，也應賠償。

高院民事庭認為，黃案發前每月收入5萬元、需扶養小孩及雙親，姨丈無子女但現扶養黃的兒子，且姨丈因本案致血壓過高、左眼失明，水電行也歇業，認為「非財產上損害」以150萬元為適當，在扣除被害家屬已領取的犯罪被害補償金後，共應賠237萬元。

莊姓老婦(左圖)人2017年12月12日外出返家，監視器拍下的竟是最後身影。水電...
莊姓老婦(左圖)人2017年12月12日外出返家，監視器拍下的竟是最後身影。水電工黃元鴻一開始時還否認強盜殺人，直到「一起喝咖啡」說詞被戳破，才坦承下手。圖／翻攝畫面
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台北市水電工黃元鴻覬覦莊姓老婦的財產，2017年砍殺對方24刀致死。圖／聯合報系...
台北市水電工黃元鴻覬覦莊姓老婦的財產，2017年砍殺對方24刀致死。圖／聯合報系資料照片
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