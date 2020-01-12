吸毒又酒駕自撞國道護欄 警搜出3把改造槍

台南市黃姓男子涉嫌在去年6月初，在新北市林口區超商喝完威士忌後，開車上國道一號，行經南下174.5公里處時，黃不勝酒力，自撞護欄，國道警察獲報到場，除發現黃酒駕外，更在車內查獲3把改造手槍、子彈25發，經鑑定後具有殺傷力，另外也發現少量安非他命，經驗尿後也發現黃有毒品反應，全案經台中地院審理，依槍砲等罪，判黃4年10月徒刑，併科10萬罰金，其中10月徒刑得易科。

判決書指出，黃姓男子在去年6月6日上午7 時許，從台南市開車北上，並在下午3時許，在新北市林口區的便利商店外，飲用威士忌後，又開車從國道一號南下，晚間6時許，黃行經國道一號高速公路南下174.5公里處時（台中市西屯區），因不勝酒力而自撞護欄。

國道警察隊獲報前往處理，警員發現黃行蹤詭異、酒味甚濃，又發現轎車內放有槍支等違禁物，因此當場逮捕黃，並在車內查獲3把改造手槍、子彈25發，安非他命1包，黃的酒精濃度為每公升0.86毫克，另外經採尿後，黃也有安非他命的毒品反應，黃承認在前一天有施用毒品，全案依槍砲、毒品、公共危險等罪嫌移送台中地檢署，檢方依法起訴。

台中地院審理後，認定黃犯行明確，依槍砲等3罪，判處黃4年10月徒刑，併科10萬元罰金，其中10月得易科罰金，全案可上訴。

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