北市馬籍女華僑遭肢解棄屍 住處隔壁「慣竊」涉重嫌

台北市昨天傳出一起分屍案，一名25歲鄧姓女子1月6日外出後失蹤，其表哥事後報警，警方昨天循線在基隆山區一處林間發現鄧女屍體，目前已鎖定一名44歲林姓男子，正積極追查中。

據了解，警方6日接獲死者表哥報案，指稱鄧女當天外出後失蹤，經循線調查，昨天中午在基隆山區一處邊坡林間發現鄧女屍體，其手腳皆被肢解，局部已長蟲，初判死者失蹤當天就遇害；兇嫌以棉被包裹屍體後，分別裝入2個紙箱中棄置林間。

警方另發現，鄧女是一名馬來西亞華僑，在台北市萬華區富民街一處民宅5樓租屋，案發後其住處未見異常，但住在死者對面的林姓男房客涉有重嫌。據悉，遭警方鎖定的林男在住處附近的中央市場工作，曾涉多起竊盜、強盜案件，分屍案發後也人間蒸發。

知情者指出，案件曝光後，林男雖消失無蹤，但其住處浴室曾被清理過，現場瀰漫松香水及殺蟲劑氣味，初判林男是在自己住處中肢解死者，相關監視器畫面也顯示，林男案發期間曾將2個紙箱運出住處，並用租來的一輛汽車運屍前往基隆山區棄屍。