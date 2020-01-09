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一頁式詐騙賣保健產品 透過臉書售仿冒大紅麴

2020-01-09 16:13中央社 台北9日電

刑事局今天表示，年關近，民眾會透過網路購物，應防範遇到「一頁式詐騙廣告」。有民眾透過臉書購買知名電視台推出大紅麴保健食品，事後卻收到中國製產品，業者報警處理。

刑事局發布新聞稿指出，近期接獲民眾報案指稱，在社群網站臉書（Facebook）收到購物訊息，網頁內容提到員工福利品出清、降價出售、限時搶購等字眼，經查，該手法就是「一頁式詐騙廣告」。

刑事局表示，「一頁式詐騙廣告」手法就是商品網頁上沒公司地址、客服電話、只有電子信箱或通訊軟體帳號，商品售價明顯低於市場行情，且會以限時、免運費、可拆箱驗貨、不滿意包退等字眼，吸引消費者購買，且只能以貨到付款或信用卡付費，而臉書網頁大多粗糙不精美。

警方發現，有民眾日前在臉書發現有歹徒假冒並兜售民視旗下自創保健品牌娘家的大紅麴系列商品，因售價比原價便宜近一倍，被害人透過臉書訂購後，拿到貨品才發現是中國製產品，事後透過臉書私訊賣家，卻遲遲無法獲得聯繫。

業者事後也接獲多名消費者通報後，隨即報警。業者跟警方提及，消費者在1月2日透過臉書廣告得知假產品訊息，且價格比原廠售價還低，訂購後才發現有問題，目前得知該網頁是個人臉書，已決定採法律途徑，並提醒民眾應透過官方授權通路購買產品。

廣告詐騙保健食品

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