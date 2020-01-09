影／開賭站不忘做善事贖罪？雲林業者捐棺收據厚厚一疊

刑事局電偵大隊第二隊在今年大選投票日前積極查緝賭博網站，經半年的蒐證，去年底動員百名警力，在全台21個處所展開搜索，破獲經營「老佛爺」、「168娛樂城」的總代理、組頭、賭客等31人，其中在雲林縣經營賭博網站機房的蕭姓業者，在檢警搜索時，意外發現蕭的辦公桌抽屜內，塞滿一疊疊捐棺、功德會收據，當時蕭還回警「賺錢總要做點好事」，也讓警方啞口，全案警詢後依賭博罪移送雲林地檢署訊問，檢察官訊後請回。

刑事局電偵大隊第二隊在去年8月間接獲情資，台灣有多名業者在經營「老佛爺」、「168娛樂城」賭博網站，經營分工細膩，包括總代理、代理、會員等身分，全案報請雲林地檢署指揮偵辦後，經5個多月的蒐證，全案在去年12月12日至30日會同當地警方搜索台北、新北、台中、南投、高雄、屏東等21處地點，帶回洪姓（29歲）、蕭姓男子（38歲）等涉案人31人，其中4名為賭客，並查扣筆電、手機、監視器、帳冊，現金88萬元等贓證物。

檢警根據查扣的電腦清查，兩個簽賭網站的賭金達台幣41億元，其中台中市大甲區洪姓男子具有「老佛爺」賭博網站「總代理」的權限，從去年7月至去年12月被查獲為止，洪經營的賭博網站的簽注金額就高達台幣32億，是此次查獲的業者當中，經營網站簽注賭金最高的一名。

檢警另外在前往雲林縣北港鎮的蕭姓男子住處搜索時，發現蕭在透天厝的二樓聘請多名員工經營「168娛樂城」賭博網站機房，透過手機通訊軟體LINE、臉書facebook等平台，吸收賭客加入，其中蕭聘請的蔡姓女會計（30歲）還負責訓練旗下員工如何「call客」，並製作紙本的教戰手冊，掌握每名員工的工作情形。

檢警在破門攻堅蕭的賭博機房後執行搜索，意外在蕭的辦公桌抽屜內發現厚厚一疊的捐棺收據、功德會捐款證明等，蕭只淡淡的回應「有賺錢，總要做點好事吧」，辦案人員一聽也愣住，經清查，蕭經營的賭博網站賭金達台幣2億元。

全案將蕭等涉案31人以賭博罪移送雲林地檢署後，檢方訊問後請回。