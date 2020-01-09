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鹹水雞達人遭砍16刀丟包不治 主謀竟是惡員工報復

2020-01-09 15:14聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

鹹水雞達人林姓男子，去年在北市南港福德街地下室租屋處，遭5男1女毒品「黑吃黑」，砍了16刀，搶走毒品和現金，丟包醫院急救不治。士林地檢署日前偵結，查出鹹水雞員工裴世安，涉嫌為報復，策劃偷毒品，找來吸毒同夥朋友王志強等人犯案，檢察官依強盜致人於死等罪起訴。

41歲林老闆經營鹹水雞中央廚房生意，旗下有多家加盟攤，去年7月雇用29歲裴男當員工。裴不滿老闆提供劣等的居住環境，又不願意支付一家人的住宿費用，涉嫌策劃假買毒真竊盜，找來43歲王志強等5人教訓老闆，替他「出一口氣」。

起訴指出，去年9月10日凌晨2時許，裴在士林中正路頂樓加蓋租屋處，向朋友王男等人提議，假冒身分打電話誘使老闆外出，王等人趁機進屋，行竊地下室的毒品和現金，若老闆返家不排除壓制，還拿出一把藍波刀給同夥林男。

王男和女友24歲蔡女、42歲高男、41歲盧男、23歲林男，眾人分工變換租賃車車牌、開車、購買膠帶，凌晨5時許前往福德街埋伏。裴用假冒身分用what’s app傳訊息「到了」，誘騙老闆騎機車外出，蔡女見狀稱「快一點，他鐵門沒關」，王、盧、林3人進屋搜刮毒品、財物，裴、高、蔡女則在車上。

不久後，老闆騎機車返回，蔡女大喊「他回來了」，王等3人從屋內監視器畫面見狀沒離去，反而和老闆爆發扭打，拿膠帶打算綑綁，林見老闆不斷掙扎，持著裴男交付的藍波刀，刺進老闆大腿、臀部、左腋下、胸部等處，王、盧則是繼續和老闆扭打。

老闆赤裸上身，趁機逃出，搖晃走在巷口，裴男怕被認出先下車逃逸，車上的高、蔡兩人，把老闆拉上車載往聯合醫院忠孝院區，假稱是路邊的患者，即把人丟包急診室，老闆一度向護理師說「被殺」，但急救無效不治身亡。

檢察官經解剖送驗發現，林姓老闆血液中有多種新興毒品，其中「喵喵」是主要成分，他抵達醫院時血壓高達200多，有「毒品中毒」現象，加上左外側胸部有2個鈍器傷，出血量多，左側血胸、氣胸，造成呼吸困難，均為死亡原因。

王等人搶走地下室的安非他命、k他命咖啡包、現金7萬元，拔除監視器畫面後逃逸，由高、蔡返回現場搭載3人前往松山區自助洗車場，先走的裴男沒錢付車資，又繞回洗車場拿了1千元車資，眾人開車返回士林頂加租屋處，各自拿走毒品、分贓現金，林男交還藍波刀給王。

蔡女供稱，裴有傳訊行給男友王男說「老闆把毒品製作好了」，是裴提議要假冒買毒品的人，王等人則是要趁空檔入屋，竊取毒品和現金。盧男供稱，裴不爽的說要修理老闆，請大家幫忙出一口氣，可以拿到很多毒品很多錢。

裴男辯稱，被王威脅才會誘騙老闆，直到案發當日搭車到地下室附近，才知道王等人要去偷毒品，不想和一切有關，才會先下車打電話給老婆，並搭計程車離開，否認加重竊盜、加重強盜犯行。

檢察官認為，裴男因對老闆有怨懟，僅為「出一口氣」，就慫恿他人以犯罪手段「教訓」，計畫假買毒真強盜，惡行及參與程度應認最重，為著力最深之人，且犯後逃匿、否認犯行，羈押前間又意圖傳話、傳紙條，勾串其他被告，顯見惡劣毫無悔意，建請法院量處最重之行。全案依強盜致人於死罪、結夥3人以上加重竊盜罪，起訴裴等6人。

林姓男子負傷跑出租屋處，倒地後被犯嫌駕車送醫，經急救不治。記者李奕昕／翻攝
林姓男子負傷跑出租屋處，倒地後被犯嫌駕車送醫，經急救不治。記者李奕昕／翻攝
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毒品強盜竊盜

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