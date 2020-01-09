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影／華裔男子帶大麻花混充普洱茶 企圖闖關被攔下法辦

2020-01-09 12:56攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

加拿大籍華裔危姓男子夾帶混充普洱茶餅的20包大麻花，毫無遮掩裝在托運行李內企圖闖關，被關務署台北關及航空警察局安檢大隊、刑警大隊緝毒人員攔截查獲，起出毛重超過20公斤的大麻花，市價超過3000萬元。航警局調查並依違反毒品危害防制條例將危姓男子移送桃園地檢署偵辦，檢察官偵訊後向法院聲押獲准。

緝毒單位表示，移居加拿大多年的危姓男子，28日清晨5時從加拿大搭機抵達桃園機場，經由第2航廈通關準備入境。台北關關員會同航警局安檢大隊員警使用X光機透視檢查旅客托運行李，發現1個行李箱內裝物品影像可疑，立即掛牌注檢，監控危姓男子提領行李通過海關檢查台時，海關關員將他攔下。

緝毒人員將危姓男子及行李帶入房間開箱，一打開行李箱就傳出濃濃的大麻味道，清點發現裡面裝著20包圓形有機物，每包裡面有2塊壓縮成類似普洱茶餅的物品，使用試劑檢測，呈現大麻反應，毛重20點077公斤。

據了解，危姓男子收取約新台幣4萬元的代價，由對方提供機票及食宿，攜帶這批大麻花到台灣。從包裝狀態研判，運毒人員可能認為把大麻花壓縮成普洱茶餅的樣態，能夠躲過緝毒人員使用X光機透視檢查，放在行李箱內毫無遮掩藏匿，沒想到還是躲不過緝毒人員的法眼。

航空警察局局長黃嘉祿已指示刑警大隊大隊長唐嘉仁組成專案小組，報請台灣桃園地方檢察署賴謝銓檢察官指揮偵辦，後續追查接運人員及幕後販毒集團成員。

關務署台北關與航警局查獲加拿大籍華裔男子夾帶20公斤大麻花闖關，起出混充普洱茶餅...
關務署台北關與航警局查獲加拿大籍華裔男子夾帶20公斤大麻花闖關，起出混充普洱茶餅的20包大麻花，市價超過3000萬元。記者陳嘉寧／攝影
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關務署台北關與航警局查獲加拿大籍華裔男子夾帶20公斤大麻花闖關，起出混充普洱茶餅...
關務署台北關與航警局查獲加拿大籍華裔男子夾帶20公斤大麻花闖關，起出混充普洱茶餅的20包大麻花，市價超過3000萬元。記者陳嘉寧／攝影
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