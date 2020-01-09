影／QQ傳訊「我是老闆」 大媽會計信了轉1億給歹徒

大陸上海某化工公司的朱姓女會計在去年7月間，接獲歹徒假冒廠商致電，佯稱有筆貨款要匯入公司帳戶內，隨後朱女的手機通訊軟體QQ跳出公司負責人的姓名，直接向朱女傳訊「我是老闆」，隨後向朱女核對公司可動用資產數額，朱女不疑有他，如實稟報，歹徒順勢在2天內陸續要求朱女匯款數十萬至百萬人民幣到指定帳戶內，金額達台幣1億，朱女事後發現報警，大陸公安查詢金流，通知刑事局中打協助調查，檢警2日逮捕涉嫌洗錢的廖姓男子等9人，廖及楊姓共犯經檢方聲押獲准。

刑事局中打第六隊去年8月間，接獲大陸上海市公安局根據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，通知刑事局多筆涉嫌詐欺的多筆不明贓款流入台灣。經查，在大陸上海市資本額上億化工公司的朱姓女會計（63歲）在去年7月底，接獲歹徒假冒廠商致電，向朱女謊稱有一筆貨款要匯入公司帳戶內，要求朱女提供公司帳戶。

朱女隨後在手機通訊軟體QQ內就跳出一名公司負責人姓名的帳號，該帳號傳訊「我是老闆」，並向朱女確認廠商確有其人，且要匯款進公司帳戶無誤，朱女不疑有他，隨後該帳號先向朱女確認公司可動用資金的數額後，要求朱女轉帳10筆到指定帳戶內，金額從20萬人民幣至100萬人民幣都有，金額達3500萬人民幣（合台幣約1億），朱女事後得知該帳戶是歹徒假冒，不是真的公司負責人，驚呼「闖下大禍了」，隨即向上海市公安局報案。

刑事局中打第六隊獲報後蒐證多月，2日收網分頭在北屯區、西屯區的公寓、商辦大樓內，查獲涉嫌洗錢的廖姓男子（37歲）等9人，查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、分享器2台、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦4台、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1輛、現金65萬元等贓證物。