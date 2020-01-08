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高以翔猝逝 遺產處理曝光了

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

林男一家三口今日在板橋殯儀館解剖。記者李隆揆／攝影
林男一家三口今日在板橋殯儀館解剖。記者李隆揆／攝影
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明道胞兄林明弘，疑似積欠賭債，本月5日遭發現帶著妻小走上絕路，陳屍在北市內湖山區，今日士林地檢署解剖，林的妻子陳姓女子體內，驚見疑似有一顆顆的藥物，不排除生前服用藥物，再遭人用束帶勒斃；林男及兒子體內無異常。今傍晚解剖後，三具遺體發還給林男的堂哥，全案將待化驗報告出爐，才能進一步釐清案情始末。

檢察官黃德松今下午至板橋殯儀館解剖三具大體，歷經數小時，發現陳姓女子體內異常，她的腹中有一顆顆殘餘的顆粒痕跡，疑似在生前服用不明藥物，才遭人用束帶勒斃。三人遺體均已發還給林男堂哥，處理後事。

據悉，今日解剖僅在陳女體內發現疑似殘餘藥物，上吊自縊的林男，以及同樣遭人用束帶勒斃的兒子，解剖後並無殘餘藥物跡象。陳女是否遭人下藥，或者自行服用藥物後，才遭人勒斃，全案尚待調查。

檢方指出，陳女體內的殘餘顆粒，還有案發現場飲用過的可疑不明液體等證物，均已送驗相關單位，將待化驗報告出爐，才能知曉是否有安眠、鎮靜藥物成分。全案初步認定，陳女、兒子遭人殺害，林男則是自殺身亡，且與欠賭債相關。

根據監視器畫面顯示，林男本月4日下午2時許，騎乘父親的機車，載著妻兒前往內湖安泰街的水源頭福德宮，把車停在廟宇前，登山客在5日下午1時許，在山區步道深處的竹林間發具三人遺體報案。檢警初步研判，林男疑似因欠債，殺害妻小後自縊，一家三口沿著一旁的登山步道爬山約6至8百公尺，死亡時間在4日下午至5日清晨之間。

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登山步道北市檢察官明道

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