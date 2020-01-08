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影／攤商租到國有地想減租 地痞介入喬事拿百萬

2020-01-08 12:44聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義地區黃姓男子在多年前，將位於民雄鄉工業路的農地轉租給張姓佃農，張在十多年前將部分農地搭建鐵皮，轉租給攤商，未料其中許姓攤商發現攤位在國有土地，認為佃農應吐回部分租金，因此委託有前科的童姓男子協調，佃農也找有黑道背景的高介入，未料童、高二人認有利可圖，結夥向地主、佃農恐嚇，拿了百餘萬賠償費與租金，刑事局中打獲報後，上月底搜索，帶回童等涉案10人，並依恐嚇取財等罪移送嘉義地檢署，檢方訊後請回。

據調查，黃姓男子在嘉義縣工業路有一塊農地，黃將農地租給張姓佃農，張在十多年前再把部分農地面積蓋了一間鐵皮屋，分為7個攤位，轉租給14個攤商，其中一名許姓攤商發現，該鐵皮屋涉嫌侵占國有土地，許不滿認為張應少收租金，找來童姓（47歲）、高姓男子（42歲）等地痞介入，未料童等人涉入後，發現有利可圖，轉而結夥向地主、佃農恐嚇，揚言若不從，「給你開下去」。

童等人先在前年底向張姓佃農強討30萬元賠償金後，轉而向黃姓地主下手，黃分次給了6萬、1.2萬的紅包，還承諾童、高二人從前年11月起可向攤商收租金，童等人因而代替地主，向攤商收了12個月的租金，總計67萬，全案經被害人向警方報案後，刑事局中打第二隊會同嘉義市第一警分局等單位組成專案小組偵辦，去年12月12日、25日持拘票帶回童等涉案10人，並在童的轎車內查獲14餘克的安非他命。

童等涉案人在警詢時說法避重就輕，否認恐嚇取財，全案依毒品、恐嚇取財、組織犯罪條例移送嘉義地檢署，檢方訊問後請回。

嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐...
嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐嚇取財，並在童車內查獲安非他命。記者陳宏睿／翻攝
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嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐...
嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐嚇取財，不法獲利達104.2萬元。記者陳宏睿／翻攝
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嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐...
嘉義縣童姓男子等人介入農地租約糾紛，前年間以侵占國有土地為由，涉嫌向地主、佃農恐嚇取財，不法獲利達104.2萬元。記者陳宏睿／翻攝
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恐嚇嘉義農地

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