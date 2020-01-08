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恐嚇余天、館長 前調查官被捕

2020-01-08 00:08聯合報 記者陳金松陳俊智／連線報導

寄恐嚇信給立委余天、顏寬恆和「館長」陳之漢的鄭姓男子（中），身分竟是調查局前調查...
寄恐嚇信給立委余天、顏寬恆和「館長」陳之漢的鄭姓男子（中），身分竟是調查局前調查官。 記者陳俊智／攝影
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立委余天、顏寬恆和館長陳之漢等人相繼接獲恐嚇信，威脅匯款十五到廿萬元、不能報警。刑事局獲報後原以為是詐騙集團，深入追查發現竟是曾任調查局調查官的鄭姓男子涉案，昨天逮人後依恐嚇取財罪嫌送辦，檢方聲押。

據查，鄭姓男子（四十六歲）在金融業擔任法務工作，他落網後供稱，因與林姓男子經營的精品批發公司有二五○萬元借貸糾紛，林不願解決，他才以林所有的帳戶要求匯款，目的是為了報復，並逼迫林出面解決。

鄭曾任職調查局，因遭妻子指控家暴多次鬧上媒體版面；後來被調往澎湖縣調查站，期間又因交往複雜，被控不法洩漏個資給業者、線民遭法辦，從此離開公務單位。

檢警調查，余天、顏寬恆及陳之漢等人去年底陸續接獲署名「小林」的恐嚇信，內容大同小異，寫明不得報警，否則一命還一命，要求匯入同一個特定帳戶；陳之漢收到恐嚇信後貼上臉書，並向警方報案，沒多久，余天助理也報案稱接到類似內容恐嚇信。

警方陸續追查，發現顏寬恆和兩名企業界的董事長也收到類似信件，五名被害人中有一名被害人誤認恐嚇信是詐騙集團，匯款一元到犯嫌指定的帳戶後報警處理。

刑事局偵一大隊接手偵辦，根據電腦資料和監視器、筆跡，查出鄭姓男子涉案，昨天到鄭家逮人，查扣電腦、手機、信封袋等相關贓證物，全案依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。

恐嚇詐騙集團陳之漢余天館長調查局

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