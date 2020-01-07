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逼債務人出面？寄信恐嚇立委、 館長 男子落網

2020-01-07 16:36聯合報 記者陳金松／台北即時報導

立委余天、顏寬恆和館長陳之漢等人日前相繼接獲恐嚇信，內容威脅不能報警，匯款到相同帳戶，刑事局上午逮捕嫌犯鄭姓男子，查扣電腦、手機、信封袋等相關贓證物；鄭男供稱帳戶是與他有250萬元債務糾紛的林姓男子所有，目的只是要逼林男出面解決，警方偵詢後依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據調查，收到恐嚇的除了兩立委和陳之漢，還有兩名企業董事長，余天接獲3封恐嚇信、顏寬恆2封，館長等3人各1封，恐嚇金額15到20萬元不等；其中有一名企業董事長還認為是詐騙集團，匯款一元再報警。

嫌犯鄭姓男子40餘歲，從事金融業，他落網後供稱，因為林姓男子經營的精品批發公司有250萬元的借貸糾紛，林不願解決，才會用此手段報復，並逼出面。

余天、顏寬恆等人去年底陸續接獲署名「小林」的恐嚇信，內容大同小異，寫明不得報警，否則一命還一命，要求匯入帳戶相同；各地警方接獲報案，事逢大選前，刑事局偵一大隊接手偵辦，一度以為是詐騙集團，根據電腦資料和監視器、筆跡，查出鄭姓男子涉案，上午到鄭家中將他逮捕。

陳之漢去年12月27日接獲恐嚇信，指館長到處開健身房，事業做得有聲有色，但基於江湖道義，要館長為曾經害張姓大哥出事負起責任，開口勒索15萬元，信中表示不得報警「否則誰先死還不知道、準備好棺材」。

陳之漢將恐嚇信PO上臉書，向警方報案，沒多久余天助理也報案，接到類似內容恐嚇信，警方陸續追查，顏寬恆和兩名董事長也受害。

鄭姓男子涉嫌恐嚇立委等多人，警方查扣電腦、手機等犯罪工具。記者陳金松／攝影
鄭姓男子涉嫌恐嚇立委等多人，警方查扣電腦、手機等犯罪工具。記者陳金松／攝影
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警方在鄭嫌家中查扣和恐嚇信相同的信封。記者陳金松／攝影
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鄭姓男子涉嫌恐嚇立委等多人，警方查扣電腦等犯罪工具。記者陳金松／攝影
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涉嫌寄信恐嚇立委余天、顏寬恆等人的鄭姓男子，被依恐嚇取財罪移送辦法。記者陳金松／...
涉嫌寄信恐嚇立委余天、顏寬恆等人的鄭姓男子，被依恐嚇取財罪移送辦法。記者陳金松／攝影
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恐嚇陳之漢館長

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