警方與金融機構聯手防詐 1年阻詐超過880萬元

年關將至，有鑑於金融機構資金進出頻繁，易成為歹徒覬覦強盜目標，士林分局今日舉辦109年加強重要節日金融機構安全維護工作協調會，並感謝去年度各金融機關協助攔阻詐騙，共計有29件，攔阻金額超過880萬元。

士林分局指出，去年各金融機構積極配合辦理關懷提問、攔阻詐騙業務，並落實員工自衛編組演練，及防搶攔截圍捕演練等，共同保護民眾存提款安全，及維護金融機構治安平穩之努力，經統計，去年度轄區內成功攔阻詐騙案共計有29件，攔阻詐騙金額高達883萬8944元。

今早分局長吳進宗頒發感謝狀致謝各金融機構，也在「109年加強重要節日金融機構安全維護工作協調會」會議中，提報去年成功攔阻詐騙案例，增進與會者共同防制詐騙之能力。

士林分局呼籲，民眾如欲運用大量現金，請儘量轉帳處理，或由親友、同事陪同領取，以便相互照應，並可向當地警方申請護鈔以策安全。

警方提醒，若發生搶奪等案件，首應保護自身生命安全，保持冷靜，立即記下車號、歹徒特徵及逃逸路線，迅速撥打「110」報案，俾利警方在最短時間，循線追緝犯嫌。