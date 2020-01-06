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中檢斷水流專案 查水房經手830億元扣1302個U盾

2020-01-06 13:12聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩，昨實施「斷水流」專案，破獲4個地下水房，查獲操盤手等25人，涉嫌為網路賭博、詐騙集團、 兩岸地下匯兌業者洗錢， 數年來經手金額達新台幣830億，檢警查扣現金新台幣289萬餘元、U盾（網路銀行轉帳的認證、線上認證）1302個、銀聯卡350張，2人被羈押，20人交保、3人請回。全案查扣U盾數量以及犯罪集團經手總金額，均為國內歷年來水房查察最大規模。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，依最高檢察署函頒的「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作綱領」，鑑於地下通匯非屬合法之金融交易，並為避免境外資金以地下通匯或其他方式入境影響選舉，各該查察機關應於選舉前加強掃蕩違反銀行法、洗錢防制法之經營「地下通匯」業者，維持金融秩序的健全，並淨化選風，特實施「斷水流」專案。

中檢檢察官林依成、張時嘉等人組成專案小組，昨帶隊指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、刑事警察局打詐中心、電信偵查大隊、台中市政府警察局等員警，前往台中市北屯區、西屯區、北區、華莫西街等處，破獲4 個地下水房。

檢警共逮捕及同步傳喚25人到案，檢察官訊後聲請聲請楊男、廖男獲准，另20人以數萬元至50萬元不等金額交保、另3人請回，辦案人員經初步清查分析扣案的帳冊，查出4個水房經手列帳金額總合已超過830億元，全案查扣U盾數量以及犯罪集團經手之總金額，均為國內歷年來水房查察最大規模。

檢察官在華美西街破獲的水房，是處舊的辦公大樓，黃姓、李姓、林姓操盤手等人，涉嫌為網路賭博業者洗錢、轉匯， 從2014年至被查獲，所經手的金額達新台幣790億元，現場扣得犯案用之手機237支、銀聯卡350張以及大量電腦設備。此外，另扣得現金289萬4500元、U盾1302個（初步檢視其中70個U盾，其帳戶餘額即已達500萬元以上）。全案由檢調警擴大偵辦中。

為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩。圖／台中...
為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩。圖／台中地檢署提供
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