明道胞兄家三屍案 士檢：妻小遭勒斃，周三下午解剖

明道胞兄林明弘一家三口，5日下午遭登山客發現陳屍北市內湖山區竹林間，今早士林地檢署檢察官相驗，初步依照屍體外觀認定，林男上吊死亡，身旁的陳姓妻子和兒子則是遭人勒斃窒息死亡。全案已送驗現場飲用過的寶特瓶液體，釐清有無先下藥，再動手勒斃的可能性，全案8日下午2點將在板橋殯儀館解剖。

今日上午，士檢檢察官及法醫前往第一殯儀館相驗，林姓男子脖子上有明顯上吊痕跡，研判是上吊身亡，至於仰躺肩並肩、共蓋一條毯子的妻小，脖子上均也留下明顯勒痕，上頭還留有束帶，初步研判是遭人勒斃。

經法醫研判，死亡時間在是1月4日下午至5日清晨之間，但三人死亡先後順序尚待釐清，全案有無先飲用安眠、鎮靜藥物，再勒斃妻小或加工自殺等情形，將待本周三8日下午2點在板橋殯儀館解剖，及寶特瓶中不明液體檢夜結果出爐，才能得知全案真相。

檢警調查，林姓男子與朋友的通訊軟體對話紀錄顯示，林疑似在外積欠龐大債務，透露出輕生念頭，也告知朋友「不要找我」。不料，4日下午林男帶著妻小走上絕路，一家三口騎乘父親的機車，搜尋google地圖，依照指出路線騎車抵達達土地公廟，並用手機拍下水源頭福德宮外觀，傳給父親告知所在位置，三人的陳屍現場，就位在廟宇旁的登山步道旁的竹林坎坡，爬山約6百至8百公尺，路程約10多分鐘。

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