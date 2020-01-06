親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

評／為何又摔一架全新黑鷹直升機 讓國家痛失將士英才？

明道胞兄家三屍案 士檢：妻小遭勒斃，周三下午解剖

2020-01-06 12:35聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

明道胞兄林明弘一家三口，5日下午遭登山客發現陳屍北市內湖山區竹林間，今早士林地檢署檢察官相驗，初步依照屍體外觀認定，林男上吊死亡，身旁的陳姓妻子和兒子則是遭人勒斃窒息死亡。全案已送驗現場飲用過的寶特瓶液體，釐清有無先下藥，再動手勒斃的可能性，全案8日下午2點將在板橋殯儀館解剖。

今日上午，士檢檢察官及法醫前往第一殯儀館相驗，林姓男子脖子上有明顯上吊痕跡，研判是上吊身亡，至於仰躺肩並肩、共蓋一條毯子的妻小，脖子上均也留下明顯勒痕，上頭還留有束帶，初步研判是遭人勒斃。

經法醫研判，死亡時間在是1月4日下午至5日清晨之間，但三人死亡先後順序尚待釐清，全案有無先飲用安眠、鎮靜藥物，再勒斃妻小或加工自殺等情形，將待本周三8日下午2點在板橋殯儀館解剖，及寶特瓶中不明液體檢夜結果出爐，才能得知全案真相。

檢警調查，林姓男子與朋友的通訊軟體對話紀錄顯示，林疑似在外積欠龐大債務，透露出輕生念頭，也告知朋友「不要找我」。不料，4日下午林男帶著妻小走上絕路，一家三口騎乘父親的機車，搜尋google地圖，依照指出路線騎車抵達達土地公廟，並用手機拍下水源頭福德宮外觀，傳給父親告知所在位置，三人的陳屍現場，就位在廟宇旁的登山步道旁的竹林坎坡，爬山約6百至8百公尺，路程約10多分鐘。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

士檢今日上午至殯儀館相驗明道胞兄家三屍案。記者蕭雅娟／攝影
士檢今日上午至殯儀館相驗明道胞兄家三屍案。記者蕭雅娟／攝影
分享

明道

延伸閱讀

明道親哥一家離世　好友陳喬恩心疼發聲「請別去...

胞兄欠債輕生 明道：多次幫還債卻還不清…

藝人明道胞兄欠債200萬 疑勒斃妻小後上吊

哥哥驚傳輕生 明道「一無所知」吐心聲：震驚、...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

胞兄欠債輕生 明道：多次幫還債卻還不清…

2020-01-05 23:57

藝人明道胞兄欠債200萬 疑勒斃妻小後上吊

2020-01-05 23:57

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45

明道胞兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

2020-01-05 18:12

北市內湖驚傳三屍命案！死者是明道親哥 背鉅額債走絕路

2020-01-05 16:34

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

2020-01-05 15:46

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

熱門文章

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

2020-01-05 15:46

北市內湖驚傳三屍命案！死者是明道親哥 背鉅額債走絕路

2020-01-05 16:34

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45

外送員半夜接101大樓訂單 見地址秒傻：客人不在台灣

2020-01-05 19:48

糗了！千萬藍寶堅尼要右轉 Gogoro直直撞上去

2020-01-05 18:13

明道胞兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

2020-01-05 18:12

國道兩車撞翻上下交疊 近百歲婦人亡4人傷

2020-01-05 21:56

副連長令「把槍交給我」二兵竟抗命 同梯海K判拘役

2020-01-06 07:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top