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影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

2020-01-05 19:45聯合報 記者李隆揆／即時報導

42歲藝人柯宇綸今天下午3時許騎單車經過台北市南京東路、光復路口時，相遇一輛統促黨宣傳車，柯向該車比中指，卻引來車上5名統促黨人員下車包圍，雙方發生口角爭執，其中一名約50歲蔣姓男子一度出手對柯「巴頭」，警方獲報到場介入後，因柯未提告，警詢後將柯、蔣依社維法裁處。

據了解，柯宇綸當時看見路旁一輛統促黨宣傳車，他舉手對車輛比中指，引發車上5人不滿，下車將柯包圍在路旁，雙方發生口角爭執；過程中，蔣男一度伸手拍打柯的頭部，事發經過全被路人錄下。

警方獲報後到場介入，並將現場6人帶返派出所偵辦；警方表示，現場無人受傷，因柯未提告，詢後已將發生肢體衝突的柯、蔣2人依社會秩序維護法裁處。

雙方發生口角爭執，其中一名年約50歲蔣姓男子一度出手對柯「巴頭」。記者李隆揆／翻...
雙方發生口角爭執，其中一名年約50歲蔣姓男子一度出手對柯「巴頭」。記者李隆揆／翻攝
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