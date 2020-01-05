影片曝光！朝統促黨宣傳車比中指 男星慘遭「巴頭」

42歲藝人柯宇綸今天下午3時許騎單車經過台北市南京東路、光復路口時，相遇一輛統促黨宣傳車，柯向該車比中指，卻引來車上5名統促黨人員下車包圍，雙方發生口角爭執，其中一名約50歲蔣姓男子一度出手對柯「巴頭」，警方獲報到場介入後，因柯未提告，警詢後將柯、蔣依社維法裁處。

據了解，柯宇綸當時看見路旁一輛統促黨宣傳車，他舉手對車輛比中指，引發車上5人不滿，下車將柯包圍在路旁，雙方發生口角爭執；過程中，蔣男一度伸手拍打柯的頭部，事發經過全被路人錄下。