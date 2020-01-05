男星兄疑讓妻小飲不明液體再勒斃 行凶後再上吊山林間

知名男星的胞兄林明弘，被發現一家三口陳屍在北市康樂山登山步道，警方勘驗陳屍現場，懷疑男子疑似讓妻小飲用不明液體後，動手勒斃妻小，最後再上吊在在竹林中，目前3具遺體均移至殯儀館，將待檢察官解剖相驗，用以釐清確切死因。

北市內湖區康樂山水源頭福德宮旁的登山步道，經常有登山客健行，今天下午1時許，有登山客行經步道，眼尖發現竹林中有人，數度喊叫，仍卻無回應。登山客發覺不對上前查看，驚見男子上吊，身旁還躺著蓋著毯子的女子，懷中竟還抱著一名小孩，驚嚇到雙腳發軟，趕快打電話報案求救。

據悉，林姓男子等3人陳屍處，是登山步道旁的駁坎坡地，周圍並沒有凌亂的打鬥痕跡，地上還有飲用過後的水瓶，躺在地上的女子和小孩均沒有掙扎跡象，但頸部留有束帶和勒痕。

警方初步研判，林男以束帶勒斃老婆小孩後，再用繩索上吊自殺，全案採證後將移置屍體至一殯，並報請士林地檢署檢察官相驗，用以釐清確切死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )